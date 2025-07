¿Habrá paro de transporte público este 24 y 25 de julio?: Estos son los gremios y grupos que acatarán las paralizaciones convocadas

Un sector de transportistas y choferes había anunciado para este jueves 24 y viernes 25 de julio una paralización de buses tras los recientes ataques contra las unidades de transporte público por parte de extorsionadores. Sin embargo, surge la interrogante sobre quiénes promueven la medida y qué empresas la acatarán.

El paro del 24 y 25 de julio

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, explicó a El Comercio que la protesta que desarrollarán el 24 y 25 de julio será acatada, según dijo, solo por los choferes de las empresas de transporte público que han sido atacadas por los extorsionadores. Detalló que adoptaron tal decisión tras el asesinato en Carabayllo de un conductor y un cobrador, identificados como Carlos Ríos y Edgar Durán, de la empresa Emptonsa, el pasado 8 de julio.

“A las empresas de transporte no les interesa la vida de sus trabajadores, por eso hemos decidido los choferes parar este 24 y 25 de julio”, indicó.

Además, denunció que una empresa de transporte urbano de Lima norte despidió a un grupo de choferes porque asistieron al velorio de su compañero asesinado por extorsionadores y porque reclamaron, ante la prensa, mayor seguridad en su ámbito laboral.

Palomino cuestionó que el Gobierno no pretenda conversar con su gremio, pues es considerado ilegal. En ese contexto, remarcó que los choferes “se sienten abandonados” por los propietarios de las empresas de transporte público y el Estado, ya que no les brindan ningún tipo de seguridad.

Anuncian nuevo paro de transportistas para el 24 y 25 de julio.

Remarcó que el 24 de julio sus agremiados se movilizarán desde distintos puntos de Lima y se congregarán en la plaza Dos de Mayo. Contó, además, que ha tratado de coordinar con otros dirigentes, como Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, para que se sume a la protesta, pero que no ha recibido una respuesta positiva.

Por su parte Edgar Vitor Galarza, secretario general de Transportes Unidos Cono Norte, cuestionó a los empresarios de transporte urbano por no prestar atención a los reclamos de sus trabajadores, pese a que en los últimos meses se han registrado decenas de asesinatos de choferes y cobradores.

“Este 24 y 25 de julio nos sumamos al paro porque ya estamos cansados, siguen matando a nuestros compañeros (choferes). Se están sumando todos (los agremiados) del cono norte. Han varios grupos de sindicalistas que están diciendo jornada, pero por hacer esas jornadas y dar tregua al Gobierno están matando más a nuestros compañeros”, manifestó Vitor a El Comercio.

Vitor explicó que los conductores que acatarán la paralización son de empresas de transporte que operan, en su gran mayoría, en el cono norte de Lima.

"Jornada de lucha" del 26, 27 y 28 de julio

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, indicó a El Comercio que los días 26, 27 y 28 de julio desarrollarán una “jornada de lucha” en “defensa de la vida” de los choferes que son víctimas de los ataques de los extorsionadores, sin embargo, no confirmó si habrá una paralización de transportistas.

Campos explicó que su plataforma de lucha concentra puntos en favor del sector transporte, pero que se sumarán las demandas de otros gremios de trabajadores y colectivos sociales, y que proponen cambios en el Ejecutivo, evidenciando que la protesta tiene un tinte político.

“En esta plataforma de lucha no solo están los temas del gremio de transporte, sino de los otros diferentes gremios de sectores como comerciantes, bodegueros, mercados, universitarios, la federación de trabajadores estatales, trabajadores CAS, los ronderos, entre otros”, manifestó.

Los más perjudicados con los paros son los pasajeros.

“Nosotros somos en la actualidad el blanco de todo el sicariato, de todas las extorsiones, ya no podemos buscar a los aliados o conversar con los dirigentes formales, a los empresarios porque ellos no suman, ya que solo protegen su inversión”, agregó.

El dirigente invitó a los promotores de la paralización del 24 y 25 de julio a sumarse a su protesta, pero consideró como una “irresponsabilidad” que Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), pretenda convocar una paro recién para el 11 de agosto y que no defienda a los choferes. Incluso, le recordó que ha participado en las reuniones con representantes del Ejecutivo, pero sin obtener resultados favorables.

La paralización del 11 de agosto

Una muestra de las divergencias en el sector transporte es la convocatoria a una paralización para el 11 de agosto por parte de las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Martín Valeriano, presidente de dicho gremio, calificó como una protesta política la jornada que se efectuará el 26, 27 y 28 de julio y consideró que “se está politizando el reclamo justo y necesario del sector transporte por la inseguridad”.

Valeriano enfatizó que su paralización es solo por los crímenes cometidos contra los choferes y por la inseguridad ciudadana, y cuestionó las mesas de trabajo impulsadas por las autoridades para abordar la crisis en el sector transporte, ya que no se obtienen resultados favorables.

Presidente de Anitra, Martín Valeriano.

“Queremos aclarar que no hemos hecho ninguna convocatoria. Hemos dado a conocer una paralización para el 11 de agosto por las muertes de nuestros choferes. A raíz de todo lo que se ve y por no ser atendido por el Gobierno, obviamente iremos a una paralización, a pesar de haber una mesa técnica de trabajo en el Congreso y hasta el momento no hay resultados”, expresó Valeriano.

“Hasta el momento no somos atendidos y se ha incrementado más la ola de criminalidad por parte de estas bandas criminales, quienes no solo están matando a nuestros choferes, sino que están haciendo los cobros de cupos a más del 80% de empresas, y no solo es una banda criminal, hay hasta tres bandas detrás de cada empresa”, agregó.

“Nuestra única plataforma es la inseguridad, no queremos politizar los paros convocados por transporte urbano, queremos estrategias en la Policía para ubicar el paradero de los delincuentes”, expresó.

¿Quién es quién en la convocatoria de paros del sector transporte?

En el sector transporte existen varios dirigentes que defienden diversos intereses. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), señaló que Miguel Palomino, promotor de la protesta del 24 y 25 de julio, representa a un gremio de conductores legales e ilegales, pero que no tiene mucha representatividad.

Además, aseguró que Julio Campos y Walter Carrera Álvarez, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), son las cabezas visibles de un grupo de colectiveros que cubren la ruta comprendida entre el óvalo Naranjal y la localidad de Huaral, al norte de Lima. Por ello, enfatizó que su medida de fuerza está politizada.

Cuestionó que se pretenda paralizar en Fiestas Patrias, cuando hay una disminución de la movilización de las personas y no habrá mayor impacto, y recordó que los paros promovidos por el sector informal del transporte han fracasado.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT).

“Estamos luchando contra una extorsión agresiva, tratando de que los poderes coordinen. Está bien, vamos a hacer una huelga, una señora huelga, pero no ahora porque está mezclada con temas de otros intereses políticos”, expresó Ojeda.

“Cómo van a parar el transporte el 27 y 28 cuando no hay vehículos urbanos porque no salen, ya que hay gente que viaja, no hay mucho movimiento, hay calles cerradas. Lima en Fiestas Patrias es como Semana Santa o Año Nuevo”, agregó.

“No vamos con una huelga política. Que no digan que son transportistas porque no lo son, y si lo son, son ilegales, son un sector que va a Huaral, que es lo que hacen Julio Campos y Walter Carrera”, refirió el dirigente.

Ante el anuncio de Martín Valeriano de convocar a una paralización de transporte el 11 de agosto, Ojeda remarcó que dicha decisión no ha sido consensuada con los gremios formales de transporte urbano, pero aseguró que Anitra agrupa a un grupo menor de vehículos. Aseguró que su gremio agrupa a más de 22 mil buses y que todos saldrán a circular en los días de paralización.

Por su parte, Carlos Minaya, gerente general de la empresa Allinbus, afirmó que el paro convocado para los días 24 y 25 de julio es impulsado por el sector “ilegal e informal” de los transportistas.

“Hemos expresado nuestra voluntad (a las autoridades del Gobierno) de seguir trabajando, de seguir laborando y rechazar categóricamente por todos los extremos esta posible paralización”, indicó.