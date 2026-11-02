Este evento global se realizará en cinco regiones del Perú el 14 y 15 de noviembre. (Foto: Difusión)
Este evento global se realizará en cinco regiones del Perú el 14 y 15 de noviembre. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El NASA International Space Apps Challenge 2026, considerado el hackathon científico y tecnológico más grande del mundo, vuelve a poner en el centro de la escena la creatividad y el conocimiento. Este evento global se realizará en cinco regiones del Perú el 14 y 15 de noviembre.

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