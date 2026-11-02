El NASA International Space Apps Challenge 2026, considerado el hackathon científico y tecnológico más grande del mundo, vuelve a poner en el centro de la escena la creatividad y el conocimiento. Este evento global se realizará en cinco regiones del Perú el 14 y 15 de noviembre.

En Perú, Continental International Education, en alianza con el Ministerio de la Producción, descentraliza el acceso a experiencias globales de innovación y genera espacios donde estudiantes, profesionales y emprendedores de distintas regiones puedan convertir conocimiento en soluciones de impacto.

Con más de 487.000 participantes registrados, más de 3.400 eventos y presencia en más de 190 países y territorios desde el 2012, este evento organizado anualmente por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), se realizará en nuestro país en Huancayo, Ica, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco y Lima donde los participantes podrán trabajar en equipo y desarrollar soluciones a partir de datos abiertos de la NASA y otras agencias espaciales.

Convocatoria abierta a distintas disciplinas

La convocatoria en Perú está abierta hasta el 6 de noviembre y promete repetir una excelente participación: en 2023, el país registró más de 1.700 participantes y 150 equipos y logró destacar con el reconocimiento Global Winner para el equipo AstroGénesis por su proyecto Space Odyssey Planner, una plataforma interactiva de viajes espaciales virtuales orientada a la educación astronómica.

Asimismo, en 2025, el equipo QUEÑARIS alcanzó el reconocimiento Global Winner – Local Impact con una solución que integra datos satelitales, inteligencia artificial y drones para contribuir a la restauración de bosques de queñua en Arequipa. Ambos casos muestran cómo las ideas desarrolladas desde el país pueden generar impacto y proyección global.

Oportunidad única, abierta y gratuita

Uno de los principales atractivos del NASA Space Apps Challenge es que no está reservado exclusivamente a científicos o programadores. La convocatoria es gratuita y está abierta a personas de distintos perfiles, sin exigir experiencia previa en programación ni conocimientos científicos avanzados.

Desarrolladores, investigadores, diseñadores, comunicadores, educadores, estudiantes y profesionales de diversas áreas pueden aportar perspectivas complementarias para afrontar los retos planteados.

Esta diversidad permite que la innovación no dependa únicamente de la tecnología, sino también de la creatividad, la capacidad de análisis y la comprensión de los problemas que se busca resolver.

A través del uso de información científica de acceso abierto, los participantes pueden explorar desafíos vinculados con el planeta, el espacio y el aprovechamiento de los datos para comprender mejor nuestro entorno.

Al mismo tiempo, la experiencia fomenta habilidades clave para el futuro profesional, como el pensamiento crítico, la colaboración interdisciplinaria y la creación de soluciones innovadoras.

Puedes enterarte de los retos 2026 e inscribirte en la dirección electrónica: https://ucontinental.edu.pe/eventos/nasaspace/.