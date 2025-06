Vargas había despegado de la Base Aérea Nº 51 en Pisco a bordo de un avión KT-1P, que era un modelo turbohélice utilizado para la instrucción de pilotos. Su misión consistía en la realización de una práctica de navegación táctica, sin embargo, a las 4:25 p.m. la aeronave desapareció cerca de la isla Zárate, en la costa de Paracas, sin dejar rastro en los radares.

Ese mismo día, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) inició la búsqueda respectiva, con la ayuda y soporte de otras instituciones. Pese al esfuerzo, desde ese momento no se supo nada más de Ashley Vargas, hasta que personal de la Marina dio con su ubicación este jueves. Al momento del hallazgo, se pudo observar que la piloto permanecía sujeta a su asiento con el cinturón de seguridad puesto .

José Ocampo, abogado de la familia de Ashley Vargas, señaló que la falla del asiento eyectable podría constituir un caso de homicidio simple por dolo eventual. Explicó que, si se comprueba que se conocían fallas previas o que se utilizó equipo sin certificación adecuada, podrían establecerse responsabilidades penales por haber asumido el riesgo de un desenlace fatal.

¿Cómo se realizó el hallazgo?

A través de un comunicado, la FAP brindó detalles de la búsqueda y las circunstancias de este hallazgo. En primer lugar, precisó que tras conocer la desaparición de Ashley Vargas, se activó inmediatamente el Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR), mediante el cual se solicitó el apoyo de otras instituciones del sector público y privado para realizar un trabajo multidisciplinario.

“Esto ha permitido ubicar los restos mortales de nuestra alférez Ashley Stacy Vargas Mendoza quien se encontraba desparecida tras el accidente sufrido mientas realizaba su última misión como parte del programa de instrucción básica de vuelo, que la convertiría en una piloto militar calificada“, indicó.

La FAP precisó que para la búsqueda se utilizaron buques hidrográficos, patrulleras marítimas, personal de buzos del grupo de salvamento de la MGP, que con sus equipos y tecnología, realizaron un barrido del fondo marino. Asimismo, resaltó que fueron los buzos de la Escuela de Supervivencia en el Mar quienes encontraron indicios claros de la posible ubicación de la piloto.

“Nuestros operadores especiales (buzos) comunicaron los hallazgos de combustible de aviación en la zona, haciendo más eficiente las labores que permitieron hallar el cuerpo de nuestra piloto en el lecho marino, aun sujeta a su asiento eyectable ”, señaló.

En tanto, la FAP expresó algunas palabras sentidas por la muerte de la piloto: “La alférez no era solo una piloto en formación. Era un miembro vital de nuestra familia institucional. Con vocación firme y un profundo amor por el Perú, eligió servir desde el cielo. Su partida enluta a toda la FAP”.

La marea habría arrastrado el avión desde inmediaciones de la Isla Zárate hasta la playa Mendieta, y allí se habría estancado la aeronave con la vegetación del lugar.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú, a través de un comunicado, precisó que el hallazgo se realizó a a las 12 y 30 de la tarde de este jueves, a la altura de Punta Mendieta. “El B.A.P. Morales, durante sus labores de búsqueda y rescate con personal de buzos del Grupo de Salvamento de la Marina, avistó un segundo velamen a una profundidad de 25 metros en el lecho marino; envuelto en el mismo se encontró el cuerpo de la Alférez FAP Ashley Vargas Mendoza, junto con parte de la cabina del avión KT-1P“, dijo.

Añadió que el Remolcador Auxiliar de Salvamento B.A.P. Morales procedió al reflotamiento de los restos y que a las 7 de la noche aun se encontraba navegando hacia el muelle Terminal Portuario Paracas para las diligencias de ley.

¿Qué habría sucedido? Hipótesis de la familia

José Ocampo, abogado de la familia, dijo a El Comercio que el hecho de que la piloto haya sido encontrada sujeta a su asiento eyectable, confirmaría lo que días atrás la defensa ya había señalado como hecho probable: que el sistema de eyección no funcionó. “Esto lo confirmaría. Ya habrá momento de hablar de eso. Haremos un largo análisis con nuestros peritos“, comentó.

Cabe mencionar que el proceso de eyección es una maniobra que el piloto ejecuta cuando se presentan problemas en el avión y necesita escapar rápidamente para evitar algún accidente que pueda acabar con su vida. Se lleva a cabo tras oprimir un botón, el cual activa unos explosivos llamados pirocartuchos, que a su vez provoca que el asiento donde se encuentra el piloto sea expulsado de la aeronave.

“Existe la posibilidad de que (el equipo de eyección) haya estado vencido desde noviembre del 2024, por esa razón creemos que los pirocartuchos no funcionaron y la piloto no pudo eyectar”, dijo Ocampo días atrás.

Para la defensa, son innegables las fallas en el sistema de eyección y las deficiencias en los equipos de rastreo del KT-1P, factores que habrían obstaculizado la operación de rescate. Además, Ocampo indicó que la no activación del sistema de eyección, habría impedido a Ashley activar su localizador.

“El tema de los pirocartuchos es central. Si no se activaron, Ashley no pudo eyectarse, y sin eyectarse, ella misma no podía activar su localizador, ya sea en el mar o en tierra firme”, explicó. En ese sentido, dijo que presentaría una denuncia penal contra la FAP por el presunto delito de homicidio simple.

Según Ocampo, la institución ha mantenido una comunicación “nula” con los familiares de Ashley y no ha respondido a ninguna de las solicitudes de documentación técnica realizadas por el Ministerio Público desde el 23 de mayo. Entre los requerimientos figuran los informes de mantenimiento de la aeronave, los sistemas de eyección, el localizador de emergencia e información sobre los pirocartuchos.

“A la fecha, no han presentado un solo escrito. Por eso cuestionamos el proceder de la FAP: no buscan a los testigos que vieron cómo la nave expulsaba humo antes de caer al mar, ni entregan la documentación a la Fiscalía. ¿O acaso no la tienen? Esa es la pregunta”, expresó el abogado.

Por su parte, la FAP señaló que ha cumplido con entregar todos los registros y documentos relacionados con el mantenimiento de la aeronave a la fiscalía provincial para facilitar las investigaciones.

Por otro lado, el letrado precisó que los restos de la piloto llegarían cerca de las 8 de la noche de este jueves a la base de la FAP en Pisco. “Primero va a llegar a la FAP. Luego es probable que lleven el cuerpo a Las Palmas para darle un homenaje. De igual forma no olvidemos que la fiscalía tiene que desarrollar un peritaje en a morgue. Siendo así, veremos si la fiscalía permite que el cuerpo sea llevado a dicha base“, comentó.

Hallazgo de piezas del avión

El último miércoles, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, informó que, como parte de las acciones de búsqueda, personal de la Marina de Guerra de Perú, a bordo del buque oceanográfico BAP Carrasco, había encontrado partes importantes del fuselaje del avión KT-1P en el mar de Paracas. Esto motivó a delimitar la zona de búsqueda y restringir el acceso.

Asimismo, detalló que dichos trabajos se llevaron a cabo en coordinación con el BAP Zimic, las patrulleras guardacostas y personal de servicio de salvamento, utilizando ecosondas multihaz, un robot submarino no tripulado (ROV) y vehículos submarinos autónomos con capacidad de efectuar barridos batimétricos.

En tanto, también se tuvo conocimiento de que un alerón de la aeronave habría sido extraído desde el fondo del mar, así como otras dos piezas que formaban parte del avión.

Brindan condolencias

Mediante su comunicado, la FAP manifestó su pesar a la familia de la alférez Ashley Vargas y resaltó que la institución continuará colaborando con las investigaciones pertinentes “con total transparencia, responsabilidad y respeto a la memoria de tan brillante oficial”.

“Acompañamos su dolor, no solo como institución, sino también como seres humanos. Nos unimos a ustedes con el corazón porque hemos perdido a una hija predilecta, que en cada paso de su formación supo brillar con luz propia“, expresó.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros, de la Alférez FAP Ashley Vargas Mendoza, uniéndonos al dolor que embarga a todos quienes conocieron su entrega, vocación y valor. 🕊️

En tanto, la Policía Nacional del Perú, a través de sus redes sociales, también hizo llegar sus sentidas condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros de la piloto. “Nos unimos al dolor que embarga a todos quienes conocieron su entrega, vocación y valor“, publicó.

Fiscalía se pronuncia

El Ministerio Público informó que el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Penal de Pisco realizará el levantamiento del cadáver de la alférez FAP Ashley Vargas, encontrado frente a la playa Mendieta, en Pisco.

Indicó que la fiscal Gladys Torres Lobato informó que el cuerpo será trasladado a la morgue de Pisco para la necropsia de ley. Asimismo, agregó que se seguirán con las investigaciones de este caso, a fin de hallar a los responsables del delito de homicidio culposo.

“El despacho fiscal continuará con las diligencias urgentes e inaplazables como parte de la investigación contra los que resulten responsables del delito de homicidio culposo, en agravio de la alférez de la FAP que piloteaba una aeronave KT-1P, perteneciente al Grupo Aéreo N° 51, durante una misión de instrucción en navegación táctica“, sostuvo.