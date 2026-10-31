La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decomisó más de 800 productos vencidos e insalubres durante un operativo de fiscalización en un establecimiento comercial de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima. El local, ubicado en el jirón Ayacucho 858, fue clausurado y recibió una multa de S/5.500 por las condiciones detectadas durante la inspección.

La intervención forma parte de los operativos dispuestos por el alcalde Renzo Reggiardo para reforzar la fiscalización de establecimientos comerciales durante las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, fechas en las que aumenta la demanda de golosinas, bebidas alcohólicas y otros productos de consumo humano.

Clausuran local de golosinas en Mesa Redonda por vender productos vencidos e insalubres. (Foto: MML)

Las acciones estuvieron a cargo de la Gerencia de Fiscalización y Control, en coordinación con personal de Desarrollo Humano, inspectores sanitarios del Ministerio de Salud y representantes del Ministerio Público, de acuerdo con las competencias de cada institución.

Otros establecimientos intervenidos

Durante las inspecciones, otro establecimiento ubicado en el jirón Ayacucho 991 recibió dos procedimientos administrativos sancionadores. El primero corresponde a la falta del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), que contempla una multa de S/11.000.

El segundo procedimiento se inició por la comercialización de productos de consumo humano vencidos, infracción que contempla una multa de S/5.500.

Asimismo, en un tercer establecimiento, ubicado en el jirón Puno 713, se inició un procedimiento administrativo sancionador por no contar con el certificado correspondiente para la manipulación de alimentos. La sanción económica asciende a S/275.

MML intensifica fiscalización de comercios en el Cercado de Lima. (Foto: MML)

La comuna informó que continuará ejecutando operativos durante los próximos días para verificar las condiciones sanitarias y de seguridad de los establecimientos comerciales del Cercado de Lima, así como prevenir la venta de productos que puedan poner en riesgo la salud de los consumidores.

Recomendaciones para comprar golosinas durante Halloween

Ante las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, la Municipalidad de Lima recomendó adquirir golosinas en establecimientos autorizados y evitar productos de procedencia desconocida.

También pidió revisar las fechas de vencimiento, comprobar que los empaques estén sellados y en buen estado, y verificar el etiquetado y registro sanitario cuando corresponda.

Además, aconsejó inspeccionar los dulces antes de entregarlos a los niños y desechar aquellos que tengan envolturas dañadas, carezcan de identificación o presenten características inusuales. La entidad recordó que se debe evitar el consumo de productos vencidos o en condiciones dudosas.