Municipalidad de Lima impone multas de hasta S/11.000 en operativos de fiscalización. (Foto: MML)
Municipalidad de Lima impone multas de hasta S/11.000 en operativos de fiscalización. (Foto: MML)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decomisó más de 800 productos vencidos e insalubres durante un operativo de fiscalización en un establecimiento comercial de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima. El local, ubicado en el jirón Ayacucho 858, fue clausurado y recibió una multa de S/5.500 por las condiciones detectadas durante la inspección.

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