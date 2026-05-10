El aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao implementó un protocolo para casos de hantavirus, luego que el Ministerio de Salud (Minsa) activara una alerta preventiva en terminales aéreos y puertos ante el riesgo de esta enfermedad, tras el caso de un crucero que se dirigía al Atlántico Sur.

Según informó Latina Noticias, la medida busca reforzar los protocolos del control migratorio y sanitario, a fin de permitir una identificación inmediata de pasajeros que presente síntomas, y evitar la propagación del virus en el Perú.

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Walter Portugal, director ejecutivo de Sanidades Internacionales del Callao, explicó que nuestro país aplicará el reglamento internacional sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estos casos.

Indicó que en esos casos, en caso de reportarse un sospechoso en pleno vuelo, se notifica al capitán del avión y se avisa a la torre de control para llevar la aeronave a una zona remota, a fin de aislar al pasajero y a su entorno, que implicaría a entre seis y diez personas más.

“Si ocurriera un sospechoso, sea hantavirus u otro tipo de evento de salud de importancia internacional, tipo pandémico o epidémico, en este caso la notificación es al capitán de la nave de que hay un pasajero. Se avisa a torre de control, esta avisa a Sanidad, que prepara la llegada del avión a una zona remota”, explicó.

Minsa activa alerta preventiva en puertos y aeropuertos del Perú ante riesgo del Hantavirus. (Foto: Ministerio de Salud)

“El equipo de sanidad, en el que están involucrados un médico, enfermera y técnico sanitario, suben a la aeronave a corroborar el tema con el pasajero identificado. Sale del avión con los seis contactos, van a un módulo y allí se toman los datos, si corresponde el traslado correspondiente a otra zona y finalmente se toma la prueba”, agregó.

Portugal también detalló que si un pasajero presenta fiebre alta, dolor de cabeza o muscular, será trasladado al hospital Alberto Leopoldo Barton, que cuenta con salas de aislamiento para este tipo de casos.

Cabe indicar que si bien aún no se han reportado casos de hantavirus en nuestro país, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica. Desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez se viene realizando seguimiento para prevenir contagios.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus corresponde a una familia de virus que se transmite principalmente a través de roedores portadores de la enfermedad. Según organismos sanitarios internacionales, las personas pueden contagiarse al respirar partículas contaminadas presentes en la orina, saliva o heces de ratones silvestres.

También puede transmitirse a través de cortaduras, los ojos o por la mordedura de un roedor. En varios países de Sudamérica, el principal vector identificado es el llamado ratón “colilargo”.