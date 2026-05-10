Resumen

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El aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao implementó un protocolo para casos de hantavirus. (Foto: GEC)
El aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao implementó un protocolo para casos de hantavirus. (Foto: GEC)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

El aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao implementó un protocolo para casos de hantavirus, luego que el Ministerio de Salud (Minsa) activara una alerta preventiva en terminales aéreos y puertos ante el riesgo de esta enfermedad, tras el caso de un crucero que se dirigía al Atlántico Sur.

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