En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Norma Paredes, vocera de los familiares de las personas captadas irregularmente para ir a la guerra Rusia-Ucrania, afirmó que menos de 30 peruanos llevados con engaños a ese país están con vida y más de 300 permanecen desaparecidos.

Señaló que el canciller Carlos Espá no se ha comunicado hasta el momento con ellos y solo se ha limitado a señalar que son 459 los peruanos captados de manera irregular y con engaños para viajar a ese país.

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“Esa cantidad la trae de Rusia, tenemos nosotros alrededor de 300 familiares que están batallando para luchar por ellos. Son más de 300 desaparecidos y no tenemos comunicación desde 6, 7 hasta 8 meses”, expresó.

“Nos han dicho que si están desaparecidos esa cantidad de fechas, posiblemente ya están fallecidos. Hay un 1% que posiblemente estén escondidos”, agregó.

Explicó que funcionarios peruanos informaron que 10 peruanos han fallecido hasta el momento. “Al parecer, como están en zona de guerra, los cuerpos están regados en campo, por eso no los podemos ubicar. Algunos ya están enterrados”, manifestó.

Paredes dijo que ha solicitado información al canciller sobre el número exacto de peruanos que aún permanecen con vida en Rusia y que según las cifras extraoficiales que maneja, son menos de 30.

“Los peruanos que están con vida son contaditos con los dedos de la mano. La mayoría están desaparecidos. Estamos pidiendo a la Cancillería que nos diga la cifra exacta de qué cantidad de peruanos están con vida”, acotó.

“Supuestamente son 459 peruanos, yo tengo en mi grupo que tiene comunicación (con ellos), menos de 30. Son los que responden los mensajes”, añadió al asegurar que ningún peruano llegará con vida y la única forma de salir de allí es “fugándose”.

“El Estado qué está haciendo con los pocos sobrevivientes. Son peruanos”, dijo al señalar que su hijo fue captado por redes sociales y la última vez que mantuvo comunicación con él fue el pasado 9 de abril.

“Nunca manejó un arma, se fue supuestamente para trabajar en cocina, pero en ningún momento contó que iba a estar como ‘carne de cañón’”, sentenció.