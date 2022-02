Conforme a los criterios de Saber más

No se rectifica. Durante su presentación ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, el ministro de Salud, Hernán Condori, volvió a darle crédito al agua arracimada y sus supuestos beneficios, minimizando así los cuestionamientos en su contra por promocionar dicha sustancia en sus redes sociales antes de asumir la cartera ministerial.

No suficiente con eso, Condori agregó que se basó en el portal de búsqueda Google para investigar más sobre el agua arracimada, afirmando que encontró una amplia bibliografía al respecto.

El Comercio realizó una búsqueda en dicho portal para comprobar si efectivamente es factible hallar información sobre esta sustancias y sus beneficios. Asimismo, pidió la ayuda del médico Percy Mayta-Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur.

A continuación aclaramos algunas afirmaciones dichas por el ministro de Salud el día de ayer, durante su presentación en el Congreso, y que ha señalado anteriormente en más de una oportunidad.

¿Qué es el agua arracimada?

Según afirma Condori en un video en redes sociales, se trata de un tipo de “agua con sus moléculas ordenadas, como un hexágono”. Asimismo, señala que todos nosotros nacemos con esta sustancia y que conforme van pasando los años la vamos perdiendo.

El ministro explica que esta pérdida de agua arracimada es la “causante de una serie de trastornos metabólicos” que generan la aparición de enfermedades. Por esta razón recomienda el consumo diario de Cluster X2, una de las marcas que vende esta sustancia, diluyendo una tapita de agua arracimada en un litro de agua de manantial.

“Me presentaron el producto, entré a Google, investigué, hay bibliografía. Es un tipo de agua que puede ingresar con mayor facilidad a través de la membrana celular”, dijo Condori durante su presentación ante la Comisión de Salud y Población del Parlamento.

Al respecto, Mayta-Tristán comentó que hasta el momento no ha podido hallar estudios científicos que demuestren qué es el agua arracimada y los efectos positivos que pueden tener en la salud.

“Encuentro varios nombres de lo que pareciese ser este tipo de agua. Pero cuando busco en revistas científicas para ver la parte teórica o en qué circunstancias se utiliza no encuentro nada. Es decir, la verdad es que no tengo idea hasta ahora de qué exactamente es el agua arracimada”, detalló.

El especialista precisó también que un profesional de la salud debe buscar la evidencia científica de determinado producto, medicamento o sustancia en sitios confiables, por lo que descartó que Google sea la mejor la alternativa para ello.

“El problema es que Google nunca es la primera opción para buscar evidencia científica. Un profesional de la salud sabe que hay fuentes confiables y dónde buscar. Incluso, para buscar información científica en Google hay una herramienta que se llama Google académico, el cual recopila información de revistas científicas, repositorios de universidades y otras instituciones”, resaltó.

Sin embargo, añadió que para el tema de salud existe la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. “Esta es gratuita. Los médicos siempre buscamos allí. Si busco información ene este sitio y no encuentro nada al respecto entonces tengo dudas. Como en este caso”, dijo.

¿Tiene permiso de Digemid?

La semana pasada, Condori Machado sostuvo que el agua arracimada está patentado y tiene permiso de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Sin embargo, esto no es del todo verdad.

El producto no tiene autorización de la Digemid, tan solo registro sanitario de la Digesa. Es decir, cuenta con un permiso como alimento, pero no como suplemento ni medicamento. Además, en la web de NHT Global, empresa que elabora Cluster X2, se precisa que este producto “es un agua purificada que ha sido elevada a un alto nivel de poder electromagnético”, y aclara que “estas declaraciones no han sido evaluadas” por la FDA.

Mayta-Tristán explicó que para registrar esta sustancia en Digemid se requiere que se compruebe algún efecto directo en la salud de las personas o lo que se conoce como “mecanismo de acción”.

“Toda sustancia que uno cree que puede funcionar tiene un mecanismo de acción. Cuando alguien ofrece que algo funciona en muchas cosas, lo más probable es que no funcione en nada. Es algo que en primeros ciclos de carreras de la salud se le enseña a los estudiantes: buscar información sobre cualquier cosa que se diga y ver si tiene algún tipo de base. Preguntarse ¿cómo funciona? y ¿qué estado de salud supuestamente mejora?”, añadió.

Por otro lado, de acuerdo con la información consignada en la página web de Cluster X2, se dice que esta sustancia favorece la distribución más eficiente de nutrientes esenciales, el aumento de la hidratación celular, el mejoramiento de la función y comunicación celular, y la capacidad de promover la eliminación de desechos y toxinas. Sin embargo, más abajo, al lado de un asterisco, se lee que “ninguna de estas afirmaciones ha sido evaluada por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad”.

