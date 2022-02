En medio de cuestionamientos en su contra por promocionar agua arracimada y un método de detección del cáncer en un minuto, el nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, designó como su mano derecha a un médico veterinario.

A través de la Resolución Ministerial N° 077-2022/MINSA, publicada en el Diario El Peruano, se oficializó a William Córdova Pardo en el cargo de Ejecutivo Adjunto II del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo al diario Perú 21, el nuevo integrante del equipo de Condori es un médico veterinario titulado en 2012 por la Universidad Peruana los Andes (Junín). Además, según el registro del carnet de vacunación del Minsa, Córdova no cuenta con ninguna dosis contra el COVID-19.

CERCANO A VLADIMIR CERRÓN

Pese a su nula experiencia en el sector Salud, William Córdova ahora trabaja para el Minsa y esto se debería a que está afiliado al partido Perú Libre y es amigo del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

En enero de 2019, él fue nombrado por Cerrón, quien en ese entonces era gobernador regional de Junín, como director de Agencia Agraria de Concepción de la Dirección Regional de Agricultura. Aunque no duró mucho en el cargo, pues en junio del mismo año fue reemplazado. Medios regionales informaron que su salida fue por “falta de resultados e improductividad”.

Además, el citado medio detalló que Córdova fue expulsado del Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú por “haber ingresado en aparente estado de ebriedad a la compañía de El Tambo 198, donde ejercía como segundo jefe”.

Amiguísimos. William Córdova, nuevo jale del ministro Condori, es amigo cercano de Vladimir Cerrón y militante del partido Perú Libre.

SE PRONUNCIA

Córdova fue consultado por Perú 21 respecto a por qué no figura como persona vacunada en el padrón del Minsa. Al respecto, explicó que él se inoculó en el extranjero, aunque no dijo el país ni fecha en la que recibió la o las dosis contra el COVID-19.

Primero aseguró haberse vacunado y que estaba en “trámite” que se subiera al registro del Minsa las dosis que tiene, pero luego se contradijo y afirmó que recién iniciaría el procedimiento.

“Tengo mi carnet que estoy vacunado en el extranjero, es un tema administrativo (la razón por la que no aparece en el sistema), estoy ocupado, hágame preguntas objetivas, vamos a iniciar los trámites, todavía no lo he ingresado, no sabía que tenía que ingresarlo”, declaró. Sobre si ya recibió su dosis de refuerzo, dijo: “no, todavía no”.

Por otro lado, Córdova aseguró tener las competencias necesarias para asumir el cargo de asesor en el despacho del Minsa. “Obviamente, tengo que cumplir con el perfil para trabajar en el puesto, no sé cómo verificar que eres periodista, no he visto sus credenciales. Puedes ser hasta un secuestrador, no sé quién eres. No te conozco, de repente me pides ahora la clave de mi tarjeta”.

