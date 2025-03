El distrito de San Martín de Porres ha afrontado dos estados de emergencia, y su alcalde Hernán Sifuentes considera que un tercer periodo no ayudará a la lucha contra el crimen organizado. Según la experiencia del alcalde de Lima Norte, esta medida repetitiva solo ayuda a reducir los índices de delitos menores y no los casos de extorsión, por lo que pide a la presidenta Dina Boluarte afrontar la problemática con una nueva estrategia y con un nuevo ministro del Interior.

— San Martín de Porres afrontará un tercera declaratoria de emergencia. ¿Servirá para frenar los ataques de bandas criminales como el último que sufrió la Orquesta Armonía 10?

Definitivamente no es una solución. Ya hemos vivido varios estados de emergencia en este gobierno y está demostrado que el estado de emergencia no ha resuelto ni va a resolver el problema de fondo, puesto que no hay una estrategia y un plan integral para combatir la la delincuencia y la criminalidad. Necesitamos invertir en inteligencia, y requerimos en una articulación clara tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, para que las penas y sanciones sean más severas. Es una lucha que requiere mejora, no solo en el sistema de seguridad, sino también en el sistema de justicia.

— ¿Existieron logros positivos en los últimos estados de emergencia? ¿Vieron resultados positivos en San Martin de Porres?

Hubo mejoras en cuanto a delitos menores, como arrebatos de carteras y de celulares. Hubo una disminución de un 20% en los delitos de este tipo. Pero en cuanto a extorsiones, sicariato, homicidios, no han variado los índices de criminalidad. Esto último se combate con inteligencia e investigación, y con dotar a la Policía de mayores recursos. A la policía hay que declararla en emergencia. Siempre lo he manifestado, vamos a terminar siendo el Ecuador o El Salvador de hace algunos años. Es importante que el gobierno tome un rol de cambio de estrategia, porque con el estado de emergencia tenemos las mismas acciones y vamos a tener los mismos resultados.

— ¿A la Presidenta le está faltando liderazgo para para enfrentar al crimen organizado?

Necesita tener el rol protagónico que todos estamos esperando por parte de ella, que implica articulación, que implica liderazgo y que implica hacer las reformas concretas. ¿Por qué no declara a la Policía en emergencia para poder hacer los cambios necesarios? ¿Por qué no hace los cambios a nivel ministerial?

— Cuando habla de la necesidad de cambios a nivel ministerial, ¿se refiere a la salida de Juan José Santiváñez del Ministerio del Interior?

Santivañez ya cumplió un ciclo. En ese sentido es posible que el Congreso, aunque de manera un poco tardía, tome una acción al respecto. El Congreso debe marcar una posición firma al respecto.

— Me mencionaba la necesidad de otorgar recursos a la Policía. Pero en cada estado de emergencia se les otorga partidas presupuestales a las municipalidades. ¿Se ejecutan bien estos recursos?

En algunos casos sí se ejecutan, en otros no. Pero al final, el trabajo de nuestro serenazgo es disuasivo, no combaten a los criminales, no combaten a los extorsionadores. A ese tipo de delincuentes se les combate con inteligencia, con tecnología. En esa línea debe apuntar el gobierno para poder hacerle frente a esta ola de criminalidad que atentó con la vida del cantante de Armonía 10, y que atenta todos los días con la vida de un peruano en el país.

— En la audiencia vecinal que realizó El Comercio en San Martín de Porres, usted mencionó que venía realizando una iniciativa de inteligencia junto a la Policía para capturar a bandas criminales del distrito. ¿El gobierno apoyó esta iniciativa?

Nació de la Comandancia de la del la región Lima, para poder hacerle frente a las bancadas criminales y que se ha venido dando hasta cierto punto con la denominada “Brigada de lucha contra la criminalidad” que tenemos aquí. Pero los recursos son insuficientes. Ellos requieren vehículos y mayor cantidad de recursos para poder hacer investigación. Para que te des una idea, hace poco, a la Comisaría de Barboncito les he prestado 20 chalecos antibalas.Nuestra policía está venida a menos, el gobierno no les da los recursos necesarios para poder enfrentar esta situación y seguimos con lo mismo. No se va a poder ganar esta gran batalla, que tenemos y que parece que la estamos perdiendo, porque los criminales están mucho más organizados que nosotros, que el gobierno y que aquellos que deben velar por la seguridad de nuestro país.

— ¿Y cómo va la Unidad de Flagrancia que se inauguró en San Martin de Porres gracias a un local que le brindó al Poder Judicial? ¿Se ha dado apoyo a esta unidad y ha mostrado resultados?

Ha brindado algunos resultados y, este fin de semana, voy a tener alcances más precisos, no solo cuántos eh personas han sido derivados, sino también de cuántas sentencias efectivas se han dado en esta unidad. Había una progresiva cantidad de sentenciados que ha ido incrementándose en los últimos meses. Sin embargo, también ocurrió que no encontramos la presencia del Ministerio Público, con quienes vamos a sostener una próxima reunión. No es posible que atrapemos a los delincuentes y después, por algún motivo, puedan estos salir a las calles y atemorizar a aquellas personas que los denuncian.

— El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para que esta figura de las unidades de flagrancia se instauren a nivel nacional. Sin embargo, la iniciativa sigue en comisión y no se ha aprobado. ¿Por qué considera que el Parlamento no le ha dado prioridad?

El Congreso tiene una gran deuda con el país. Está dejando de legislar sobre los grandes problemas del país. Han perdido la perspectiva de la realidad. Estamos hablando de un tema urgente que se debería atender...

— El Congreso ha anunciado un pleno temático sobre seguridad. ¿Qué tres temas usted considera que deberían verse en dicha sesión?

En lo general, tener leyes mucho más severas, pero efectivas en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. En lo específico, el tema de las unidades de flagrancia, que es algo pendiente y que es una oportunidad para que el Congreso demuestre que no legisla de espaldas a la realidad y preocupado por la conveniencia de aquellas bancadas que tienen intereses particulares.

— ¿El Consejo de Estado debería reunirse para analizar esta problemática que afronta el país?

Sí, para analizar la situación, pero también para resolverla y con estrategias claras para poder enfrentar este gran problema. Los titulares de los poderes del Estado deben dejar sus diferencias de lado y ponerse a trabajar por el bien del país.

— Para terminar con el tema de las extorsiones. Se acaba de iniciar el año escolar, ¿qué medidas se han tomado en San Martín de Porres para resguardar a los colegios que vienen siendo víctimas de extorsión?

Nos hemos reunido con varios directores, y con algunas Apafas estamos reforzando, dentro de lo que nos corresponde, dos cosas. Primero, el tema del los equipos tácticos y los patrullajes de serenazgo. Y segundo, los patrullajes integrados con la Policía en algunos colegios donde hemos analizado que podría presentarse alguna situación riesgosa. Sin embargo, no hemos tenido tampoco ninguna denuncia formal dentro del distrito sobre ese tema. Igual estamos tomando las precauciones del caso.

— Entrando a otros temas, la reelección de alcaldes y gobernadores ha vuelto a entrar a debate en el Congreso. ¿Lo ve viable?

Los alcaldes y gobernadores deberían tener la opción al igual que los congresistas. No somos los patitos feos de la película. ¿Por qué no tenemos la misma opción de poder continuar nuestra gestión? Porque es finalmente la ciudadanía la que decide si la autoridad merece o no continuar en el cargo.

— En la audiencia vecinal de El Comercio también mencionó obras viales que se venían realizando cerca al aeropuerto. ¿Cómo van estos proyectos?

Tenemos dos grandes proyectos. Uno que hemos solicitado ante el Ministerio de Transportes, que es la Avenida 12 de octubre, la cual resulta necesaria debido a la ampliación del aeropuerto, o nuestras vías van a colapsar. La segunda es la la Gran Avenida Lima, que es una obra local de 1.8 kilómetros que va hasta Quilca, que es a unos cinco o seis minutos, cerca del aeropuerto. Este último proyecto se va a ejecutar este año en beneficio de todos los vecinos de San Martín y que además contempla, entre otras cosas, una avenida que ha sido abandonada durante 50 años.