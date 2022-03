Luego que el ministro de Salud, Hernán Condori, denunció que dentro del sector existirían presuntas mafias que involucrarían a los anteriores gobiernos, el extitular del sector Hernando Cevallos cuestionó que no se haya brindado “precisiones concretas” sobre quiénes conformarían este supuesto grupo vinculado a actos irregulares al interior de la cartera.

Respecto a que el integrante del gabinete ministerial enumeró una serie de compras realizadas por el gobierno anterior durante la pandemia del COVID-19 y que supuestamente habrían sido sobrevaloradas, Cevallos aclaró que el actual ministro Condori no ha generado ninguna adquisición para el sector. Luego, aseguró que durante su gestión que duró unos seis meses en medio de la pandemia por el COVID-19 no se ejecutaron compras “más baratas”.

“Él hace comparaciones con gestiones anteriores con las gestiones que no son las de él porque él tiene tres semanas en el cargo, sino se refiere obviamente a mi gestión donde hemos conseguido comprar por ejemplo alcohol, camas UCI, y otros implementos a precios muchos más baratos, eso es cierto, pero no lo precisa. No precisa en tal gestión se consiguió a este precio, y en tal gestión no. Entonces, mete a todos en una bolsa, y es importante aclarar que en el caso nuestro, las compras han sido más económicas y baratas que gestiones anteriores”, indicó para Exitosa.

Cevallos garantizó que durante su gestión toda adquisición fue coordinada con la Contraloría de la República, por lo que consideró que este es el ente encargado de pronunciarse respecto a esta denuncia de presuntas mafias al interior del Minsa, vinculada a compras sobrevaloradas. No obstante, señaló que se debe comprender que los precios de productos durante pandemia llegan a cambiar, en algunos casos a disminuir.

“Yo ayudé a conseguir mejores precios, peor también es cierto que estamos hablamos en épocas distintas. No siempre el precio de un producto en plena pandemia tiene el mismo valor de cuando baja la pandemia así que en este tema podría salir yo favorecido porque en mi gestión se ha conseguido baratas las cosas, de hecho es lo que él [Hernán Condori] ha dicho porque él no tiene otra referencia por no ha comprado nada”, refirió.

El ministro de Salud, Hernán Condori, ha denunciado supuestas mafias en su institución asegurando que estarían involucrados funcionarios de gobiernos anteriores por presuntas sobrevaloraciones e intento de consultorías millonarias, sin embargo no presentó ninguna prueba en su discurso. (Fuente: Latina TV)

“Lo que hace el doctor Condori es en relación a la gestión que yo estuve al frente estos seis meses, pero repito esto no quiere decir que las compras anteriores son sobrevaloradas. Esto hay que evaluarlo con un poco más de cuidado para no dañar honras, también más bien yo no me animaría a decir eso. La contraloría sí tendría que tener una respuesta porque es la que en definitiva es que tiene que controlar y seguir todos estos procesos”, añadió.

En esa línea, el exministro de Salud dijo que en el tema de compras sobrevaloradas el ministro Hernán Condori “no ha actuado con precisión”. “Me siento en la obligación de salir a aclarar eso. Y la Contraloría tendría que ver las circunstancias en las cuales se generan algunas compras. De hecho en mi gestión se ha dado con la participación de los órganos de control”, dijo.

Respecto al tema de consultorías, Cevallos Flores explicó que el titular del Ministerio de Salud (Minsa) se refería a su gestión que no llegó a contratar con consultorías. El exministro informó que una vez que llegó a liderar el sector dispuso cambios de directores en un programa para implementar redes integradas de salud que contaba con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“En ese momento se me presenta la posibilidad de contratar consultarías por cientos de miles, y ahí sí se refiere el doctor Condri que no prosperaron y no prosperaron porque yo no las dejé prosperar. Porque no acepté ninguna consultoría. En el pliego del Minsa no hay ninguna consultoría contratada […] no es que la gestión del doctor Condori, no, él no ha evitado nada sino que yo evité cualquier tipo de consultorías”, indicó.

“Estas consultorías nunca se contrataron, pero en años anteriores se manejaron consultorías que no debieron darse. [Ministro Condori] Él debió haber precisado de lo que pasó hace dos o tres años sino involucra a todos los exfuncionaros y exministros y no me parece correcto. La lucha contra la corrupción tiene que ser para resolver la corrupción, entonces hay que precisar nombres, circunstancias y fechas para que la cosa en verdad se transparente”, acotó.

