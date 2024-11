LEER TAMBIÉN: Las últimas horas del feminicida Darwin Condori y lo que pasará con el caso de Sheyla Cóndor

El objetivo es que las influencers puedan explicar el origen de sus ingresos y cómo pueden vivir de una manera tan acomodada. En más de una oportunidad ambas han manifestado que todo lo que tienen es producto de su propio esfuerzo. Si bien deberán atender el pedido el mismo día, la menor de ellas deberá prestar su testimonio a las 11 de la mañana, mientras que la mayor lo hará a las 3 de la tarde.

“Este despacho dispone recibir las declaraciones testimoniales [...] declararán respecto a los envíos de dinero realizados a su favor, de parte del investigado Andrés Avelino Hurtado Grados, entre otros hechos que se vienen investigando en la presente carpeta fiscal, diligencia que se llevará a cabo de manera virtual, a través de Google Meet”, se lee en la resolución.

Esta citación se da luego de que a Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo titular César San Martín, ratifique los 18 meses de prisión preventiva en contra de Andrés Hurtado.

Hermanas llamaron la atención de la DEA

Según un informe de Perú21, Génesis y Josetty Hurtado captaron la atención de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) debido al lujoso estilo de vida que llevan en Estados Unidos, levantando sospechas sobre el origen de sus recursos. Por tal motivo, contactaron a la fiscal suprema Alejandra Cárdenas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, incluso antes de la detención de Andrés Hurtado.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario, dos agentes estadounidenses ofrecieron estar dispuestos a compartir información importante para las investigaciones. Vale precisar que la DEA es una agencia especializada en combatir el tráfico ilegal de drogas en Estados Unidos y el lavado de activos. Sus operaciones tienen alcance internacional cuando dichas actividades surgen desde el extranjero.

El presentador de televisión fue detenido el pasado jueves 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. / JFLORES

Por su parte, Josetty y Génnesis han mantenido la versión de que sus ingresos provienen de las redes sociales y el trabajo que llevan a cabo con marcas de moda a cambio de promoción. No obstante, esto no convencería del todo a las autoridades.

En tanto, en un cambio de estrategia, la DEA habría redirigido sus esfuerzos hacia el fiscal José Espinoza Vin, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos. Esto sugiere que las autoridades estadounidenses están interesadas en profundizar en las conexiones financieras y posibles actividades ilícitas relacionadas con las hijas de Hurtado.

El caso

Como se recuerda, el presentador de televisión fue detenido el pasado jueves 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras permanecía internado en una clínica de San Borja a consecuencia de algunas complicaciones, según dijo, surgidas tras someterse a una operación quirúrgica.

Desde aquel momento, Hurtado pasó a estar detenido de manera preliminar en la Prefectura de Lima, por un periodo de 7 días. En tanto, el pasado 26 de setiembre, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó un pedido de prisión preventiva contra Hurtado y otros dos investigados por el plazo de 18 meses.

Andrés Hurtado viene siendo investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho.

Tras la audiencia respectiva, donde las partes sentaron su posición, finalmente el miércoles 2 de octubre, el Poder Judicial emitió la resolución que dictó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado. Asimismo, impuso comparecencia con restricciones contra la fiscal Elizabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei por caso de tráfico de influencias. A los tres se los acusa de varios ilícitos, entre los que destacan tráfico de influencias y cohecho, que habrían sido cometidos en agravio del Estado.

Según la tesis fiscal, el presentador y Peralta habrían confabulado entre sí para beneficiar a la familia Siucho Neira y Augusto Javier Meu Lei a cambio de cuantiosas suma de dinero. Por ejempló, se sindica que Hurtado intercedió ante la fiscal Elizabeth Peralta para lograr la devolución de un cargamento de oro incautado a la empresa de Miu Lei. Todo ello a cambio de un presunto soborno de un millón de dólares.

Evalúan prisión preventiva de fiscal Peralta

El Poder Judicial realizó la tarde de este miércoles 20, una audiencia para resolver el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra la suspendida fiscal Elizabeth Peralta. El 8 de noviembre pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez César San Martín, no llegó a un acuerdo en torno a un pedido de apelación.

En dicha audiencia, los votos de los magistrados se dividieron en tres a favor de una comparecencia y dos por un dictado de prisión preventiva. Por ello, la instancia resolvió llamar al juez supremo Saúl Peña Farfán para dirimir la votación.

Peralta Santur es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el marco de un proceso que también alcanza a Andrés Hurtado y al empresario Augusto Javier Miu Lei.

Durante la sesión, la suspendida fiscal declaró haber sido maltratada en el transcurso del proceso que se le sigue .Criticó el procedimiento en su departamento de Lince y describió la situación como un circo mediático. En otro momento, Peralta reclamó un tratamiento justo y pidió objetividad en la decisión que se tomará.

“Soy una persona que ha trabajado 40 años en el Ministerio Público, no merezco este maltrato, no se me puede culpar de algo en lo que no he participado”, acotó.