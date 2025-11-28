A pocas horas de la gran final de la Copa Libertadores de América entre Flamengo y Palmeiras, ambos de Brasil, un turista brasileño muere tras golpearse la cabeza en puente de la Costa Verde, en el distrito de Barranco.

Según informó ATV Noticias, se trata de Brunelli Dezotti (38), un médico urólogo especializado en cirugía robótica y nacido en Sao Paulo, quien llegó a nuestro país para asistir al encuentro de este sábado 29 de noviembre.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Testigos del hecho señalaron que la víctima iba a bordo de un Mirabus, unidad de transporte turístico en la capital, bailando y celebrando de pie, cuando se golpeó la cabeza con la estructura de un puente.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 4:00 p.m. El fallecido, que era hincha de Palmeiras, había llegado a nuestro país hace algunos días e incluso visitó la ciudadela inca de Machu Picchu, así como otros destinos turísticos.

LEE MÁS: Hinchas de Flamengo llegan a Iquitos por río rumbo a la final de la Copa Libertadores

Tras golpearse contra el puente, sus compañeros avisaron rápidamente al chofer. El occiso recibió los primeros auxilios debido a una hemorragia craneal y fue llevado a la clínica Maison de Santé en Chorrillos.

No obstante, los médicos de dicha clínica informaron que Brunelli Dezotti llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión que sufrió en la cabeza.

LEE MÁS: Plan de seguridad y desvío vehicular para la final de la Copa Libertadores 2025

En tanto, representantes del Ministerio Público llegaron a la clínica para iniciar las diligencias de ley. Por su parte, la Policía Nacional (PNP) confirmó el deceso del hincha de Palmeiras.

VIDEO RECOMENDADO