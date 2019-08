Hinchas del club Universitario protestaron frente a Indecopi

Alrededor de las 9 de la mañana un grupo de aproximadamente 50 hinchas de Universitario de Deportes realizaron una manifestación de protesta en los exteriores de la sede de Indecopi, en San Borja. Los hinchas exigieron a la entidad que acate la medida cautelar dictada por el 24 Juzgado Contencioso Administrativo.



“Lo que ha hecho equivocadamente Indecopi es suspender los créditos por capital, pero ha mantenido los créditos por intereses. Esto nos lleva al escenario en que Gremco todavía mantiene el 35% de participación y con ello podría condicionar y hasta bloquear una eventual modificación del Plan de Reestructuración”, indicó José Alfredo Madueño, voceros de los hinchas cremas.



Madueño agregó que ello podría propiciar eventualmente una liquidación de patrimonio.

Además, el vocero cuestionó que Indecopi, a la fecha, no haya iniciado de oficio ningún proceso sancionador contra las administraciones concursales ni tampoco a la ex administración de Carlos Moreno por no entregar todavía las sedes del club "a pesar de haber sido removida hace un mes", según dijo.

Como se recuerda, el 24 Juzgado Contencioso Administrativo declaró la nulidad de dos resoluciones de Indecopi que reconocían a Gremco como acreedor del club.



Esta sentencia fue apelada por Gremco y por el ex administrador Carlos Moreno, en representación de la U. En las últimas semanas, la nueva administración del club se apersonó al Poder Judicial y retiró la apelación presentada por Moreno.

Finalmente, será la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo quien deberá resolver si ratifica o no la sentencia, y con ello decidirá la suerte de Gremco en el proceso concursal del club crema.