Nueva técnica oncológica reduce riesgos en cirugías de cáncer ginecológico. (Foto: Minsa)
Redacción EC
Por primera vez, especialistas del , del , realizaron con éxito una cirugía laparoscópica con biopsia de ganglio centinela en una paciente diagnosticada con cáncer de endometrio en etapa temprana. Se trata de una técnica quirúrgica avanzada que permite una intervención de alta precisión, reduciendo riesgos y mejorando los resultados clínicos.

El procedimiento se basó en el uso del verde de indocianina, una sustancia luminosa que, al ser detectada por cámaras especiales, facilita la visualización en tiempo real de vasos sanguíneos, tejidos y órganos. Esta tecnología permitió identificar el ganglio linfático centinela, evitando la extracción innecesaria de múltiples ganglios y disminuyendo la morbilidad asociada a la cirugía convencional.

Carlos Salas Abusada
Cayetano Heredia aplica técnica quirúrgica innovadora para tratar cáncer de endometrio. (Foto: Minsa)
Según informó el HNCH, esta es la primera vez que un hospital del Minsa aplica esta técnica en el tratamiento del cáncer de endometrio temprano. La intervención fue realizada durante una cirugía de estadiaje, lo que permitió evaluar la diseminación de la enfermedad con menor impacto en la paciente, especialmente en casos con factores de riesgo como la obesidad.

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de cirujanos oncólogos, con el apoyo de especialistas en anestesiología y enfermería. Desde el hospital destacaron que esta innovación forma parte del proceso de modernización de la atención oncológica en el sector público, alineada a prácticas ya utilizadas en centros especializados a nivel internacional.

