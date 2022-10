Padres de familia denunciaron este viernes, 7 de octubre, que su bebe de ocho meses de nacida sufrió una quemadura en su brazo derecho tras ser sometida a una radiografía en el hospital Edgardo Rebagliati del Seguro Social de Salud (Essalud).

Jesica, la madre de la infante, criticó que no se le haya dado la información sobre lo ocurrido. “La traje por un simple examen. La ingresaron y me la entregaron con el brazo quemado. Pedí explicaciones a la anestesióloga porque fue la que salió y me dijo que habían hecho un procedimiento para que la venita resaltara. Le pusieron cloruro de sodio caliente para que resalte la vena y entre la vía, pero no es así porque todo el brazo está quemado”, relató para Latina.

“En mi desesperación lloré porque había venido sola [sin otro adulto] y estaba con mi hijo de ocho años porque mi esposo trabaja y no estaba. Me dijeron que no me preocupe y que era como una quemadura como si me expusiera al sol. Es primer grado y que el mejor cirujano lo va a atender, me dijo [la anestesióloga]”, agregó.





La madre de familia dijo que desde que la bebe salió del área de radiografía no le avisaron de lo ocurrido, sino que ella misma tuvo que darse cuenta luego de una hora de la citada prueba debido a que la pequeña no dejaba de llorar.

“Estaba con una venda [en el brazo herido] y por tratar de calmarla parece que se reventaron las ampollitas y ahí recién la anestesióloga se acercó a decirme lo que pasaba. En ningún momento me han dicho cómo ha sido, quién ha sido o alguna explicación. Ni disculpas me han dicho”, añadió.

Por su parte, Ángel Palomino, padre de la bebe, expresó su malestar por el trato a su esposa e hija. “Dolor e indignación a la vez de ver a mi hija con la piel lacerada y a mi esposa sufriendo porque no la llevaban a emergencia donde es lo primero que han tenido que hacer antes que esperarme a mí y atender a mi hija”, señaló.

Essalud responde

La Red Prestacional Rebagliati de Essalud detalló que la bebe ingresó el último jueves al nocosomio para un estudio radiológico y mientras este se realizaba se presentó un “evento adverso” que le produjo una lesión en el antebrazo derecho, por lo que recibió atención de forma inmediata.

“Horas más tarde la menor fue dada de alta, previa evaluación de los especialistas para que continúe el proceso de recuperación en su domicilio”, se lee en el comunicado.

“La menor viene siendo monitoreada permanentemente. Se le ha brindado orientación a los padres y tiene programadas sus próximas citas para tratar la patología de fondo y la lesión”, añadió.

El hospital Rebagliati afirmó que garantiza la atención médica para la menor hasta lograr su completa recuperación.