Un servicio dental más rápido, moderno y eficiente ya es una realidad para miles de pacientes de San Juan de Miraflores y distritos de Lima Sur. El Hospital María Auxiliadora (HMA) estrenó sus renovados consultorios de Odontoestomatología, lo que permitirá ofrecer tratamientos con los más altos estándares de calidad.

La nueva infraestructura hospitalaria cuenta con 3 unidades dentales nuevas y completas que incluyen sillón eléctrico, sistema de aspiración y ultrasonido; y 1 equipo de radiografía digital periapical (sensor RVG), que muestra imágenes en tiempo real y optimiza el tiempo de atención de los pacientes.

Además, se realizó el mantenimiento correctivo integral de 4 unidades preexistentes, las cuales se encuentran 100 % operativas para la mejor atención a los pacientes de esta especialidad, quienes ahora podrán transformar sus sonrisas y cuidar de su salud bucal en ambientes modernos, seguros y con tecnología de última generación.

Este avance se concretó bajo un enfoque de valor compartido, mediante el mecanismo de contraprestación por servicios docente-asistenciales con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), complementado con la optimización de los recursos del HMA.

Transformando la salud con nuevas sonrisas

El acto inaugural fue liderado por el director general del HMA, Dr. Edgar Benito, quien sostuvo que esta modernización y equipamiento de consultorios de Odontoestomatología es un paso firme hacia la modernización. “Este proyecto no solo dota a nuestros médicos de herramientas competitivas, sino que eleva la dignidad en la atención que recibe nuestra comunidad”, dijo.

Por su parte, el Dr. Lizardo Sáenz, jefe del Departamento de Odontoestomatología del HMA, agradeció el compromiso de la gestión por impulsar la modernización de los servicios, y enfocar los esfuerzos para que los pacientes reciban un trato especializado, profesional y digno en el hospital, los que se traduce también en la reducción de los tiempos de espera de las citas y consultas.

La ceremonia sumó el respaldo del Dr. Jaime Otero Injoque, decano del Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú – Región Lima; así como del Dr. Steven Bauman, director de Economía del Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú (CCDP) - Región Lima.

También participaron la Dra. María Elena López, ejecutiva adjunta del HMA; el Dr. Raúl Suárez, jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación (OADI); la Dra. Jaqueline Mendoza, integrante del equipo técnico de OADI; profesionales de la salud y pacientes.