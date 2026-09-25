Por Redacción EC

Un servicio dental más rápido, moderno y eficiente ya es una realidad para miles de pacientes de San Juan de Miraflores y distritos de Lima Sur. El Hospital María Auxiliadora (HMA) estrenó sus renovados consultorios de Odontoestomatología, lo que permitirá ofrecer tratamientos con los más altos estándares de calidad.

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