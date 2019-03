Esta mañana, el emporio comercial de Gamarra reabrió sus puertas tras el cierre temporal por tres días dispuesto por el alcalde George Forsyth, de la Municipalidad de La Victoria.



El Comercio llegó a la zona y comprobó que para las 6:30 a.m. los accesos continuaban cerrados, situación que generó preocupación entre los comerciantes que esperan la llegada del burgomaestre distrital.

Exactamente a las 8:00 a.m. las puertas se abrieron para dejar que ingresen los comerciantes. Solo no se permite que entren con paquetes grandes.

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, informó anoche que desde hoy habrá mayor seguridad en el damero de todo el emporio comercial. Ello con el fin de continuar con la operación contra el comercio informal.



“Mañana la Policía no se va a ir, al contrario, habrá más seguridad, habrá fiscalización, estará la Sunat y Sunafil, porque este operativo no ha terminado, va a continuar”, señaló el burgomaestre durante una conferencia de prensa.



Con respecto al acceso a Gamarra, Forsyth indicó que en la zona A, sector peatonal en el que había 19 puertas, ahora habrá cinco que serán vehiculares. Se trata de accesos solo para el transporte de mercancías durante noche y madrugada, y para las unidades que prestan servicio de emergencia. Estos serán por la Av. Bausate y Mesa, la calle Antonio Bazo y los jirones Humboldt, Hipólito Unanue y Barranca.



En tanto, indicó que para la zona B habrá cuatro ingresos vehiculares. "En esta zona el movimiento de los carros no está prohibido debido al movimiento industrial”, refirió.