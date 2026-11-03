En el centro poblado Nueva Esperanza de Chonta, en Huancavelica, los niños y sus familias disfrutaron de una jornada de lectura, juegos y cine para celebrar el primer aniversario de “Yachaq Sunqu”, la primera biblioteca pública rural implementada por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), que desde hace un año acerca los libros, la cultura y nuevas oportunidades a esta comunidad campesina dedicada al cultivo de papas nativas.

“Yachaq Sunqu” marcó el inicio de la Red Nacional de Bibliotecas Rurales del país. A la fecha, ya suman 10 de estos espacios creados e implementados por la BNP en comunidades rurales y nativas de ocho regiones del país.

Desde entonces, esta primera biblioteca rural en Huancavelica ha acercado la lectura y el conocimiento a más de 2500 personas: más de 500 habitantes de Nueva Esperanza de Chonta y alrededor de 2000 pobladores de cinco comunidades cercanas.

“Llevar una biblioteca a una comunidad rural significa acercar oportunidades, abrir puertas al conocimiento y garantizar que el acceso a la lectura y la cultura sea para todos, sin distinciones. ‘Yachaq Sunqu’ representa ese compromiso de la Biblioteca Nacional con todos los peruanos, de frontera a frontera, desde las orillas del mar hasta las montañas”, señaló Juan Yangali Quintanilla, jefe institucional de la BNP, durante las actividades culturales realizadas en Chonta.

Una biblioteca donde se aprende, se comparte y se construye comunidad

“Yachaq Sunqu” ha ganado un lugar importante en la vida de Chonta. Ubicada junto a tres colegios públicos de educación inicial, primaria y secundaria, esta biblioteca cuenta con espacios orientados a la primera infancia y es utilizada para actividades escolares, experiencias pedagógicas y talleres demostrativos para docentes.

Sus puertas también se abren a instituciones públicas que desarrollan charlas y actividades para la población. La Policía Nacional, el programa Cuna Más y el Ministerio de Agricultura, entre otros, utilizan este espacio para acercar sus servicios a la comunidad. Además, conserva un ambiente para las asambleas comunales, integrándose a la dinámica social de Chonta.

“Una biblioteca pública tiene el poder de transformar un espacio en una oportunidad colectiva. Cuando una niña descubre un libro, cuando un docente encuentra nuevas herramientas para enseñar o cuando una comunidad se reúne alrededor del conocimiento, estamos construyendo ciudadanía y futuro. Ese es el sentido de nuestro trabajo en el territorio”, destacó Yangali Quintanilla.

Fábulas, canciones y creatividad para celebrar la lectura

El aniversario también fue una oportunidad para que los niños se acercaran a los libros de una manera lúdica y participativa. La BNP desarrolló la mediación de lectura “Entre fábulas y canciones, historias que nos unen”, a partir de las publicaciones Fábulas quechuas, de Adolfo Vienrich, y Canciones viajeras, antologada por Pepita García-Miró.

A través de relatos, canciones e ilustraciones, los participantes disfrutaron de historias que acercan la riqueza de la literatura infantil peruana y la diversidad cultural del país. La jornada incluyó talleres de pintura y origami, donde la imaginación y la creación artística se sumaron a la celebración.

Las actividades también permitieron fortalecer los servicios de “Yachaq Sunqu”, verificar su funcionamiento y continuar articulando acciones con autoridades, organizaciones y actores locales para promover la creación de nuevas bibliotecas, incluidas las escolares.

Libros, juegos y cine: la cultura también llega a otras comunidades

La jornada cultural comenzó un día antes, con una visita de la BNP a la I.E. 31404 de Tullpacancha, en Locroja. Allí, los estudiantes participaron en actividades de mediación de lectura y dinámicas de juegos. Cada escolar recibió la publicación “¿Qué animal quisieras ser?“, en formato acordeón, y la institución educativa un módulo de libros para fortalecer su biblioteca escolar.

El día central, en Nueva Esperanza de Chonta, las actividades culturales continuaron con juegos y experiencias participativas que culminaron con una función especial de Bibliocine con cortometrajes nacionales y extranjeros. La pantalla gigante se convirtió en punto de encuentro para celebrar la cultura. Así, “Yachaq Sunqu” reafirma que las bibliotecas pueden transformar la vida de las comunidades: acercan libros, promueven aprendizajes y generan espacios para compartir.