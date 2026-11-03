En el centro poblado Nueva Esperanza de Chonta, en Huancavelica, los niños y sus familias disfrutaron de una jornada de lectura, juegos y cine para celebrar el primer aniversario de “Yachaq Sunqu”, la primera biblioteca pública rural implementada por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).
En el centro poblado Nueva Esperanza de Chonta, en Huancavelica, los niños y sus familias disfrutaron de una jornada de lectura, juegos y cine para celebrar el primer aniversario de “Yachaq Sunqu”, la primera biblioteca pública rural implementada por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).
Por Redacción EC

En el centro poblado Nueva Esperanza de Chonta, en Huancavelica, los niños y sus familias disfrutaron de una jornada de lectura, juegos y cine para celebrar el primer aniversario de “Yachaq Sunqu”, la primera biblioteca pública rural implementada por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), que desde hace un año acerca los libros, la cultura y nuevas oportunidades a esta comunidad campesina dedicada al cultivo de papas nativas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?