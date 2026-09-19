Una trabajadora de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tayacaja, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), murió y otros dos colaboradores resultaron heridos luego de que el vehículo en el que se trasladaban sufriera un despiste y cayera a un abismo de aproximadamente 50 metros en Huancavelica.

El accidente de tránsito ocurrió durante la mañana del sábado 19 de septiembre en el sector Pumaranra del centro poblado Ambato Villamayo, distrito de Pachamarca, provincia de Churcampa.

La ONPE precisó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que los tres colaboradores realizaban labores de difusión (perifoneo) como parte de sus actividades, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Identificó a la fallecida como Janet Erika Alania Suasnabar, quien era la responsable de local de votación. El vehículo era conducido por Óscar Junior Meza Quispe, coordinador de centro poblado, y Katherine Yessenia Román Asto, capacitadora.

El organismo indicó que los heridos fueron trasladados inicialmente al Centro de Salud de Churcampa y posteriormente derivados a la Clínica Ortega, en Huancayo, para continuar con su atención médica. Agregó que el estado de salud de ambos es estable.

Esta pérdida se produce a poco más de dos semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. En este encuentro democrático, los ciudadanos en el ámbito nacional elegirán a sus autoridades regionales y municipales para el periodo 2027 - 2030.

Los comicios han generado un despliegue a nivel nacional, por lo cual las oficinas descentralizadas vienen desarrollando actividades de capacitación y difusión en distintas zonas del país.