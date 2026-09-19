La ONPE precisó que los tres colaboradores realizaban labores de difusión (perifoneo) en el marco de las ERM 2026. Foto: Difusión
La ONPE precisó que los tres colaboradores realizaban labores de difusión (perifoneo) en el marco de las ERM 2026. Foto: Difusión
Por Redacción EC

Una trabajadora de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tayacaja, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), murió y otros dos colaboradores resultaron heridos luego de que el vehículo en el que se trasladaban sufriera un despiste y cayera a un abismo de aproximadamente 50 metros en Huancavelica.