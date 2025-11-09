Hernán Medrano Marin
Hubo 295 ingresos a penales por extorsión hasta julio, pero solo 11 eran sentenciados: ¿Por qué ocurre esto?
La extorsión es uno de los delitos cuya incidencia ha aumentado más en el último tiempo, junto a otros como sicariato, secuestro y banda criminal. No obstante, pese al discurso de lucha frontal contra este tipo de ilícitos, lo cierto es que esto no se refleja del todo si uno observa el número de ingresos a penales y sentencias vinculadas al hecho extorsivo. De enero a julio del 2025, solo ingresaron 295 internos por extorsión; de esta cifra, apenas 11 recibieron una sentencia.

