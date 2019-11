Hoy a partir de las 11:00 a.m. un grupo de aproximadamente 500 profesores, parte del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), se congregaron entre las avenidas Canadá y Paseo la República para marchar en dirección al Ministerio de Educación (Minedu). Este gremio salió a las calles para exigir el aumento de su sueldo en enero sin fraccionamiento, S/ 500 millones para pago de deuda social con resolución administrativa y un incremento al 6% del PBI para educación.

El lunes pasado, el secretario general del Sutep, Lucio Castro Chipana Castro, manifestó que la medida será de 24 horas; sin embargo, si el Gobierno no acoge su pedido de dialogo sobre los puntos que plantean, se realizará una reunión entre los dirigentes de todo país para evaluar la posibilidad de un paro indefinido. Hoy, minutos antes de iniciar la marcha, el dirigente dijo que el 27 y 28 de este mes se realizará una convención nacional en Lima, a la cual asistirán los dirigentes de todas las regiones, con el fin de evaluar las medidas que se van a adoptar.

Según Castro, calcula que el 70% de 200 mil profesores afiliados a su gremio han acatado el paro el paro a nivel nacional. “Yo no me puedo Jubilar porque solo me darían S/ 495 de pensión, tengo que esperar a cumplir 65 años, para recibir S/ 895 soles. pero yo ya llevo trabajando 35 años”, dice una docente de educación inicial de la UGEL 01.

Mediante una Resolución de la Secretaria General N° 273-2019-MINEDU, el paro Nacional de docentes de 24 horas, programado para el día de hoy fue declarada improcedente. En este documento se especifica que aquellos docentes que no asistan a clases. Para eso se solicita que los directores envíen la asistencia de los docentes para que sea revisada.

Castro detalló que ellos han mantenido manteniendo constantes conversaciones con el Minedu, la última vez fue en setiembre; sin embargo, siempre han sido conversaciones de temas coyunturales y no los temas que están en los pliego de reclamos, él señala que esos puntos siguen desatendidos por el Gobierno. Además, explicó que esta medida tomada por la ministra no los asusta ni los espanta. “Siempre actúan de esa manera. Nosotros hemos comunicado sobre el paro de manera oportuna", dijo.

“Hace poco la ministra dijo que el aumento ya no será en dos tramos, sino en uno solo, pero nosotros queremos que sea enero, porque sabemos que los presupuestos para los sectores se dan ese mes. Si el aumento se da en julio seria una burla y una provocación para nosotros”, indicó Castro a El Comercio.

El Comercio busco la versión del Minedu, respecto a las solicitudes que tiene el Sutep, pero indicaron que esperan sacar un comunicado al respecto. efectuar el descuento de la remuneración por día no laborado y/o adoptarse a las sanciones que correspondan.

Por su parte, el sector Educación, público en sus redes sociales, que las “puertas del Minedu siempre están abiertas para nuestros docentes y auxiliares de Educación. Una muestra de ello son las 121 reuniones que hasta la fecha hemos tenido con los diferentes gremios del sector”. Asimismo, informó que ellos han promovido 27 reuniones con los dirigentes de las regiones de los sindicatos reconocidos del ministerio y que han realizado dos talleres para revalorizar el trabajo docente.





Estos son los 8 puntos del pliego de reclamos:

1. En Defensa de la escuela pública universal, gratuita y de calidad. Presupuesto de 6% del PBI para garantizar infraestructura, acceso, equidad, alimentación, calidad, capacitación y mejores remuneraciones.

2. Por S/ 500 millones para el pago de la deuda social del 30% de preparación.

3. Por sueldos dignos para los maestros y auxiliares de educación.

4. Contra el acoso laboral que sufren los dicentes y auxiliares de educación con la imposición de programas educativos fracasados en todo el país.

5. Por desayuno y almuerzo escolar en el 100% de las instituciones educativas.

6. Incrementos de pensiones dignas, no menores a la I Escala, para cesantes y jubilados.

7. Nombramiento de maestros y auxiliares contratados en todas las plazas orgánicas existentes.

8. Actualizaciones para docentes y auxiliares de educación que permitan real cualificación pedagógica y profesional.

Sobre los detalles a las exigencias, Castro, quien lleva 22 años como decente nombrado en la UGEL 04, sostuvo que el incremento de los docentes deberían tener un incremento de sueldo al 85% de una UIT (S/ 3.570). Respecto a la infraestructura, indicó que una mejora beneficiaria a los alumnos, ya que hay centros educativos al interior de país que no cuentan con agua, luz y tecnología.

Antecedentes más importantes

2018

El 18 junio del 2018, empezó la paralización por parte de un sector del magisterio. La huelga de maestros que acataba un sector del magisterio liderado por Pedro Castillo, presidente del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, fue suspendida el 3 de julio. En ese entonces, el Minedu saludo la decisión de Castillo la decisión que en un primer momento se sumó el 5% de maestros del país.

2017

En julio del 2017, cerca de un millón de escolares de colegios públicos perdiendo clases debido a la huelga de docentes iniciada el el 15 de junio de ese año por diversos sindicatos en 12 regiones del país. En aquel entonces, el Minedu, a cargo de Marilú Martens, reportó que más del 50% de los profesores de 41 unidades de gestión educativa local (UGEL) ubicadas en Cusco, Apurímac, Puno y Madre de Dios dejaron de dictar clases por acatar la medida de fuerza.

La huelga de ese año duró 75 días entre junio y setiembre. Más de dos millones de escolares perdieron clases en todo el país.