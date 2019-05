Huelga en Reniec: usuarios consternados por falta de atención en agencias

Un día después del inicio de la huelga indefinida iniciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se incrementa la consternación entre cientos de usuarios quienes llegan hasta las distintas oficinas de la institución para realizar sus trámites y encuentran los locales cerrados.

Debido a esta medida de fuerza todas las sedes del Reniec a nivel nacional no atenderán al público por tiempo indefinido. En todo el país hay en total: 53 oficinas registrales, 90 agencias, 139 puntos de atención, 172 oficinas registrales auxiliares, 5 MAC (Mejor Atención al Ciudadano) y 11 Plataformas Virtual Multiservicio (PVM).

En la sede ubicada en jirón 653 Cusco en el Cercado de Lima, se han colocado barandas para evitar el ingreso de las personas a las oficinas. En la puerta, solo está el personal de vigilancia que informa a los usuarios sobre la medida de fuerza iniciada por el sindicato de trabajadores de Reniec.

Yojana López Castañeda, 27 años, llegó muy temprano para recoger la partida de nacimiento de su hija debido a que necesitan legalizar el documento para viajar el 20 de mayo. En la entrada, el personal de seguridad solo le ha informado que las oficinas están cerradas por tiempo indefinido.

La sede del Reniec ubicada en jirón Cusco en el Cercado de Lima. (Foto: Francesca García / El Comercio).

"Ellos dicen que no tienen más información y no me dan ninguna solución. Nosotros necesitamos viajar en pocos días y no sé qué vamos a hacer", declaró López a este Diario.

René Quispe, 52 años, necesita de urgencia la legalización de su partida de nacimiento para un trámite judicial. Solo le han explicado que si bien puede realizar el trámite en alguna de las Plataforma Virtual Multiservicio (PVM) de la Reniec, la máquina solo le dará una copia y no está seguro si se lo aceptarán para el trámite que necesita hacer.

En la víspera al inicio de la huelga indefinida, el Reniec informó que las 11 'Plataforma Virtual Multiservicio' (PVM) de la Reniec ubicadas en Lima eran una alternativa para las personas que necesiten duplicados de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como realizar pago e iniciar solicitudes.



Sin embargo, este Diario comprobó que este servicio no está habilitado al 100%, la PVM ubicada en la agencia del Banco de la Nación del cruce de jirón Lampa y jirón Puno en el Cercado de Lima está fuera de servicio como lo puede ver en la siguiente foto.

Así luce la PVM ubicada en la agencia del Banco de la Nación del cruce de jirón Lampa y jirón Puno en el Cercado de Lima (Foto: Francesca García / El Comercio).

(Reniec: PLATAFORMA VIRTUAL MULTISERVICIO).

—Conversaciones con el MEF—

En diálogo con El Comercio, Lily Tipismana Tenorio, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Sintrareniec) dijo que la medida se mantendrá hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconozca los derechos laborales adquiridos por sentencias judiciales y laudos arbitrales.

En la víspera, Luis Barrera, representante del sindicato, explicó que el 23 de abril pasado el Reniec les informó que, por disposición del MEF, no reconocerá los laudos de los años 2012, 2013, 2015, 2016 y 2018. Esto provocará que a partir de este mes, el pago de haberes será abonado sin considerar los beneficios económicos. Es decir, trabajadores que ganaban S/1.500 ahora pasarían a recibir el sueldo mínimo.

Actualmente los trabajadores y los representantes de Reniec, están dialogando en una mesa de trabajo, la cual propone evaluar los laudos arbitrales desde el 2011 y el proyecto de ley que se ha enviado al Congreso para liberar las partidas restringidas que tiene Reniec y otras instituciones.