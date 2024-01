Miden cerca de sesenta centímetros, tienen dos piernas, dos brazos, tres dedos por mano y una cabeza extendida. Dos pequeños ojos y una boca abierta divulgan el rostro de un ser lejano a este mundo. Son, a vistas de algunos, la prueba de que los extraterrestres habitaron el desierto de Ica, junto con las culturas Paracas y Nasca. Para otros, significan un gran negocio que implica una delicada fabricación de estas llamadas momias y su exportación para satisfacer las colecciones de ufólogos y otros interesados en las narrativas alienígenas.

Dos nuevos muñecos -similares a los que exhibió el ufólogo Jaime Maussan en la Cámara de Diputados de México el año pasado y aquellos sobre los que El Comercio ha escrito desde el 2021- fueron presentados en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Esta vez, los ejemplares se exhibieron no como seres lejanos, sino como evidencia, mientras expertos forenses explicaban a detalle la construcción de estas marionetas, que vestían trajes llamativos. A su lado, les acompañaba una mano tridáctila de unos cincuenta centímetros de largo, digna de una película sobre alienígenas ancestrales.

Los muñecos fueron encontrados con prendas llamativas. Una de las 'momias' fue sometida a una intervención que obligó a que fuera exhibida sin la vestimenta. A su lado, la mano muestra dos dedos porque uno fue separado para la evaluación. La piedra presente fue utilizada para simular el 'embarazo' del 'extraterrestre'. / Hugo Pérez

Huesos ajenos, metales y hasta un embarazo

Absolutamente nada de estas pequeñas ‘momias’ es extraterrestre. De hecho, lo único resaltante de su existencia es su fabricación. Flavio Estrada Moreno, arqueólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público (MP), reveló que los huesos utilizados para formar el esqueleto de los ejemplares corresponden a restos óseos de aves. Estos fueron pegados entre sí para recrear las extremidades y el tronco de las pequeñas estatuillas.

En el caso de las dos figuras humanoides -que fueron decomisadas por la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura (Mincul) en el puerto del Callao en setiembre del 2023- la cabeza fue formada utilizando el cráneo de un mamífero cuadrúpedo de tamaño pequeño. Este, de acuerdo con Estrada Moreno, se encuentra volteado de tal forma que el agujero magno -el cual permite el paso de la médula espinal hacia la cavidad craneal- está a la altura del rostro. Los fabricadores esculpieron los ojos y recrearon la boca con otros pedazos de huesos.

Flavio Estrada -acompañado de Evelyn Centurión (directora de la Dirección de Recuperaciones del Mincul) y del químico farmacéutico Ernesto Ávalos- muestra la similitud entre el cráneo de la figura humanoide con el de un mamífero cuadrúpedo. / Hugo Pérez

Estrada resaltó que los muñecos no tienen articulaciones, como lo dejó notar los exámenes de rayos-x realizados por el equipo. Además, sostuvo que la construcción del cráneo es tan poco acertada “que, si este ‘alienígena’ abriera la boca y estornudara, se le saldría el cerebro”, comentó el especialista. Por su parte, Ernesto Ávalos Cordero, químico farmacéutico del equipo forense del MP, detalló que los huesos animales fueron pegados utilizando mezclas de gomas sintéticas y fibras, como algodón y poliéster.

Dos detalles adicionales encontrados con las radiografías llamaron la atención de los especialistas: los muñecos tenían pequeñas placas metálicas en el cuerpo y una de las ‘momias’ estaba embarazada con huevos. Estrada explicó que lo primero es una artimaña que colocan los fabricadores de estos ejemplares para resaltar detalles ‘extraterrestres’. Sobre el segundo hecho, tanto Estada como Ávalos concluyeron que se tratan de pequeñas piedras.

Así estaban vestidas las 'momias', con trajes llamativos, que incluían máscaras y una especie de sandalias. (Foto: Ministerio de Cultura)

Ávalos también puso a prueba la ‘piel’ de los pequeños muñecos. Su equipo pudo concluir que se había usado pegamento y fosfato de calcio para, creando una textura similar a la del yeso. Cabe precisar que las evaluaciones revelan que se emplearon pegamentos sintéticos, por lo que -según los voceros- se elimina la posibilidad de que se trate de muñecos creados por poblaciones anteriores.

La mano de muchas manos

La mano de tres dedos está conformada por falanges humanas de adultos y subadultos. Se usaron pegamentos sintéticos y tejidos para recrear la piel y unir los huesos. Además, tiene una placa metálica en la palma. / Hugo Pérez

Si bien la imagen de los pequeños extraterrestres es la más conocida debido a los últimos eventos realizados por ufólogos al respecto, también se dieron los resultados de la mano de tres dedos, incautada por el Ministerio de Cultura en octubre último, cuando iba a ser enviada desde Nazca a México vía la empresa DHL.

A diferencia de los muñecos, la mano sí está conformada por restos humanos de adultos y preadultos. De hecho, tanto la palma como los dedos fueron construidos utilizando restos de manos humanas y una placa de metal. Incluso, su construcción es muy similar a la mano tridáctila que el mismo Estrada estudió en el 2021, resaltando que se trata de un fraude. En la conferencia llevada a cabo este viernes, Estrada volvió a catalogar de “fraude” estos descubrimientos. “La pseudociencia distorsiona la historia del país”, adicionó.

Esta es la mano que el equipo forense examinó. A la altura de los nudillos, se evidencia una placa de metal. (Foto: Ministerio de Cultura)

El Comercio publicó en el 2021 una nota sobre los hallazgos de una situación similar, donde se da luz sobre los estudios realizados a un grupo de muñecos y una mano de tres dedos largos que se dijo fueron encontrados en una cueva. Tal como lo mencionó en aquella ocasión, la mano se trata de una recreación, con falanges adicionales y posicionadas de forma errónea. El mismo pegamento utilizado para los muñecos fue encontrado por el quipo de Ávalos en dicha mano.

Investigación continúa

El Comercio consultó a los voceros presentes en la presentación de los resultados sobre la identidad de los sujetos detrás de estas operaciones. Evelyn Centurión, directora de la Dirección de Recuperaciones del Mincul, reveló que aún se está intentando localizar a los responsables. Cabe detallar que si bien el caso fue detectado por esta unidad del Ministerio de Cultura, el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, razón por la cual se realizaron las indagaciones científicas presentadas en este informe.

Asimismo, no se conoce un posible monto por el cual estas ‘momias alienígenas’ sean vendidas en el mercado internacional. Sin embargo, Centurión explicó que si bien no se ha detectado un mercado amplio para estos ejemplares, la inmensidad de la frontera permitiría su traslado de manera irregular. La vocera advirtió que se presume que existan laboratorios donde se fabrican estas ‘momias’, pero aún no se han detectado.