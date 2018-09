A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, el Ministerio Público anunció que investigará el secuestro de un bebe, de un mes y medio, que fue secuestrado en Huaycán, Ate.



"Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán investiga presunto secuestro de un bebe ocurrido en dicha zona del distrito de Ate, tras denuncia formulada por su madre, Ruth Cortez, en diversos medios de comunicación", comunicaron.

La fiscal Karen Cueva, a cargo de las investigaciones, dispondrá de las cámaras de seguridad en dicha zona, así como de las declaraciones de presuntos testigos.



Fiscal Karen Cueva Quispe dispuso la ubicación de videos de cámaras de vigilancia de diversas zonas, a cargo de la División de Secuestros de @PoliciaPeru, así como la toma de declaraciones de presuntos testigos. Se informó que dos personas estarían involucradas en el hecho. (2/2) https://t.co/xJjZxXl74j — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 24 de septiembre de 2018

El menor desapareció el pasado viernes en Huaycán, según la denuncia de su madre, Ruth Cortés.



Ella detalló que se reunió con una mujer "trigeña" que se ofreció a ayudarla económicamente. La desconocida se ofreció a cuidar al menor mientras Cortés se iba a recoger a su otro hijo de cinco años.



“Nos vimos el día viernes en el jardín de mi hijo y fuimos a Lima. Me dijo que me iba a llevar a su universidad, a hacer firmar un papel, para ayudarme económicamente y ver un terreno. No llegamos a ir a la universidad y me dice ‘vámonos hasta el puente Santa Anita’, y tomamos un carro”, narró la desesperada madre.