Resumen

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT), entidad de la Municipalidad de Lima, informó que el viernes 29 de mayo vence el plazo para el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio vehicular. (Foto: Andina)
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), entidad de la Municipalidad de Lima, informó que el viernes 29 de mayo vence el plazo para el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio vehicular. (Foto: Andina)
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT), entidad de la Municipalidad de Lima, informó que el viernes 29 de mayo vence el plazo para el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio vehicular. A pocos días del cierre, la entidad reveló el ranking de los distritos que concentran la mayor cantidad de vehículos afectos a este tributo, lo que a su vez refleja cuáles son las jurisdicciones que han adquirido más unidades nuevas en los últimos tres años.

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