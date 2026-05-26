El Servicio de Administración Tributaria (SAT), entidad de la Municipalidad de Lima, informó que el viernes 29 de mayo vence el plazo para el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio vehicular. A pocos días del cierre, la entidad reveló el ranking de los distritos que concentran la mayor cantidad de vehículos afectos a este tributo, lo que a su vez refleja cuáles son las jurisdicciones que han adquirido más unidades nuevas en los últimos tres años.

El ‘top 5’ de los distritos con más vehículos nuevos

Surco lidera la lista de Lima Metropolitana, seguido de cerca por otros distritos de Lima este y Lima norte:

1. Surco: 19 164 unidades.

2. San Juan de Lurigancho: 11 604 unidades.

3. San Martín de Porres: 11 596 unidades.

4. Ate: 10 054 unidades.

5. La Molina: 8607 unidades.

En segundo orden se ubican Miraflores (8577), Comas (7256), Cercado de Lima (7174) y Los Olivos (6923). En total, son 189 993 los vehículos registrados en la capital cuyos propietarios deben cancelar este impuesto.

¿Cómo consultar y pagar desde casa?

Para facilitar el proceso y evitar colas, el SAT recordó que los ciudadanos que pueden consultar su monto a pagar de manera 100 % digital:

• Consulta rápida: Ingresando a www.sat.gob.pe en la opción “Paga tus tributos y papeletas”.

• Canales de pago: Se puede cancelar directamente desde la web del SAT, mediante las plataformas de los bancos afiliados o utilizando la billetera digital Yape.

Premios a la puntualidad

Con el objetivo de incentivar el cumplimiento oportuno, el SAT —con el auspicio de Yape— realizará un sorteo virtual entre todos los contribuyentes que paguen a tiempo. Los premios incluyen gift cards de S/1,000 y S/500, vales de combustible por S/100 y un Smart TV de 75”.