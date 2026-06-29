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Incendio en almacén de baterías en la avenida colonial. Al lugar acudieron Bomberos, Policía de Rescate y Defensa Civil. Fotos: Joseph Angeles@photo.gec
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Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud ocurrió a las 6:00 a.m. de este lunes 29 de junio en la cuadra 9 de la avenida Óscar Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima. Ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre cisternas y vehículos de rescate, trabajan en la atención de la emergencia, que afecta un complejo de almacenes y talleres industriales.

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