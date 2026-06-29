Un incendio de gran magnitud ocurrió a las 6:00 a.m. de este lunes 29 de junio en la cuadra 9 de la avenida Óscar Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima. Ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre cisternas y vehículos de rescate, trabajan en la atención de la emergencia, que afecta un complejo de almacenes y talleres industriales.

De acuerdo con América Noticias, vecinos de la zona señalaron que el incendio se habría iniciado cuando algunas personas quemaban basura dentro de un cilindro. Según esa versión preliminar, una chispa habría alcanzado el interior de un almacén de tuberías de PVC, donde se almacenaba material altamente inflamable, lo que habría provocado el inicio del fuego. Esta información no ha sido confirmada oficialmente y las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

El fuego se propagó rápidamente desde el almacén hacia un taller de mecánica automotriz, una planta de revisiones técnicas y un almacén donde, según los reportes difundidos desde la zona, se almacenaban baterías de litio y motocicletas.

Durante la emergencia también se escucharon varias explosiones, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos que residen en un condominio ubicado frente al lugar.

Las llamas consumieron rápidamente la estructura metálica del inmueble, ocasionando el colapso del techo y de parte de las paredes. Asimismo, la fachada del taller mecánico contiguo resultó seriamente afectada. En dicho establecimiento habría varios vehículos almacenados.

Según la información proporcionada desde el lugar de la emergencia, el área comprometida supera los 800 metros cuadrados y podría acercarse a los mil metros cuadrados. Además, otros predios industriales cercanos presentan riesgo debido a la presencia de materiales altamente inflamables.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

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