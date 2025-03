La banda ‘Las Panteras del Amanecer’ en la mira

Los agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri capturaron a seis integrantes de la banda denominada ‘Las Panteras del Amanecer’ en una calle de La Victoria. Los detenidos, según la PNP, están implicados en los delitos de extorsión, porte ilegal de armas de fuego, entre otros.

La Policía indicó que dicha banda se dedica a cobrar cupos a negocios, obras de construcción, comerciantes e importadores del Centro de Lima. Precisamente, la PNP indicó que un mensaje encontrado en el celular de un integrante de la organización criminal demostraría que él habría ordenado el ataque contra el inmueble del jirón Cangallo. De acuerdo con esa versión, un sujeto le confirmó, en el referido mensaje, al integrante de la banda que logró incendiar el edificio.

Policía capturó a miembros de la banda Las Panteras del Amanecer en La Victoria. (Foto: Policía Nacional del Perú/X)

Las identidades de los detenidos son Jeyson Uhemura Noriega (28), Jhordhany Rugel Díaz (21), Juan Manuel Díaz Puerta (33), Carlos Díaz Puerta (24), Gilmer Moisés Ríos Salas (44) y Cristian Rojas Puente (37), quienes cuentan con antecedentes penales y policiales. A ellos se les incautó una mini Uzi, una cacerina con capacidad para 30 municiones, 24 municiones de arma de fuego, seis celulares y una mototaxi. Fueron conducidos a la sede de la Dirincri para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.

Este es el mensaje que evidenciaría que incendio en un almacén clandestino del jirón Cangallo fue provocado.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía, indicó que en el mensaje encontrado en el celular de unos de los detenidos se exige el pago de dinero por perpetrar el ataque al inmueble y el atentado contra una mujer.

“El cobro o la exigencia de dinero por parte de una persona, que ya viene siendo investigada, derivada a una persona hoy detenida”, expresó el oficial PNP.

“Hay mensajes que relacionan directamente a un personaje, que aún está por identificar, a un personaje que hemos detenido en la cual le dice: ‘Págame por el incendio del depósito. Avísame a quién voy a dar el fierro (arma de fuego) y la moto para hacerle la vuelta a la señora’”, agregó Montúfar.

A los detenidos se les halló un arma de fuego y municiones.

El mensaje fue enviado vía WhatsApp y llegó momentos después de la captura de la banda ‘Las Panteras del Amanecer’. “Mano, deposítame la plata que le he quemado el almacén de Junín y no me has pagado, y encima me están cobrando, tengo que pagar a los soldados. Patrón, por favor”, señala el texto encontrado en el teléfono móvil.

Montúfar aseveró que los integrantes de la banda ‘Las Panteras del Amanecer’ mantendrían una rivalidad con ‘Los Mexicanos’ por el control de las extorsiones en varias zonas del Centro de Lima, como Barrios Altos. No obstante, no descartó que se trate de una facción de esta última organización criminal o que sean la misma banda pero que opera con distintos nombres.

Por otra parte, la Policía halló a la banda ‘Los Mexicanos’ un escrito dirigido a sus víctimas para conminarlas a pagar 50 mil soles y les advierten que, en caso de no hacerlo, atentarían contra sus vidas. Incluso, colocan los números a los cuales los extorsionados deben comunicarse para efectuar el pago.

Este es el mensaje de extorsión enviado por la banda 'Los Mexicanos'.

“Comuníquense con nosotros lo antes posible, queremos 50 mil soles, tienen hasta mañana 10 a.m. para que entreguen, comunicación vía WhatsApp, de lo contrario atentaremos con cada uno de ustedes”, se indica en el mensaje de extorsión enviado por ‘Los Mexicanos’.

Ambulantes del Centro de Lima también son extorsionados

Las extorsiones no solo son contra los comerciantes de locales formales, sino también contra los ambulantes que se ubican en alrededores de los conglomerados comerciales del Centro de Lima, como Mesa Redonda, Mercado Central y la zona de Grau.

Los delincuentes les exigen a los vendedores informales, especialmente de Mesa Redonda, el pago de hasta 50 soles al día para dejarlos instalarse en la vía pública. Las calles más disputadas por los ambulantes para vender sus productos son los jirones Ayacucho y Puno, donde hay gran afluencia de público.

Las amenazas de los sujetos contra los ambulantes no solo se hacen de manera presencial, ya que también envían mensajes de texto y de WhatsApp, así como carteles en las puertas de las casas de las víctimas.

En caso de negarse a pagar los cupos, las bandas criminales envían a sujetos a golpear a los vendedores y quitarles sus mercaderías. Dichos ataques han sido registrados por las cámaras de seguridad.

Dos bandas se disputarían el control de las extorsiones en el Centro de Lima

Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, indicó que existe información preliminar que apunta a que el incendio ocurrido en una almacén clandestino del jirón Cangallo sería producto de un ataque de extorsionadores, lo cual consideró como “grave”.

Indicó que actualmente existen dos organizaciones delincuenciales que se disputan el control de las extorsiones en el Centro de Lima. Recordó que se trata de las bandas ‘Los Mexicanos’ y ‘Las Panteras del Amanecer’.

Cuestionó al Poder Judicial por permitir, según dijo, que funcionen depósitos clandestinos en el Centro de Lima a través de medidas cautelares y acciones de amparo, y por liberar a delincuentes reincidentes.

“Parece ser que, por las indagaciones preliminares que hemos obtenido, que el siniestro del centro de la ciudad, en Barrios Altos, tendría una vinculación con bandas extorsivas”, manifestó Reggiardo.

Renzo Reggiardo es teniente alcalde de Lima / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

“Hemos recibido información de nuestra central del GEIM (Grupo Especial de Inteligencia Metropolitana) de llamadas anónimas que nos han dado alguna información. Hemos validado con cierta información preliminar, quiero ser muy claro en esto para que después no se diga que es una versión oficial de algunos miembros de la Policía Nacional, y esto se está validando, se están haciendo pruebas grafotécnicas”, agregó.

“Si esto se habría iniciado desde el accionar delictivo de personas inescrupulosas es un daño enorme. Yo quiero responsabilizar al mal accionar de algunos jueces que permiten, a través de medidas cautelares y acciones de amparo, que funcionen estos almacenes ilegales. Por otro lado, permiten que delincuentes salgan permanentemente a las calles cuando son prontuariados. Parecer ser que los que han capturado de manera reciente y que estarían vinculados a este incendio de esta ciudad capital son personas que tienen un prontuario gigantesco y habrían salido en libertad”, preciso el teniente alcalde de Lima.

“Son dos bandas delincuenciales que están en un enfrentamiento frontal por tener el control de las extorsiones en el Centro Histórico, en la zona de Barrios Altos, en Mesa Redonda. En ese accionar de estas dos bandas es que, con información de Inteligencia, la Policía logra capturar a un número importante de personas que, en la información de sus celulares y de sus dispositivos móviles, se ha logrado encontrar alguna relación con el incendio de Junín”, remarcó.

Advierten que amenazas de extorsionadores sí se concretan

El especialista en temas de seguridad ciudadana Juan Carlos Sotil remarcó que la extorsión “se ha convertido en el delito genésis de la comisión de otros delitos”, tal como se evidencia en los recientes asesinatos de personas inocentes y ataques a la propiedad de las víctimas.

Por ello, consideró que el modus operandi de la extorsión ha evolucionado, ya que antes el delincuente solo trataba de intimidar a la víctima y no lo atacaba directamente, situación que ha cambiado actualmente, pues se concreta el atentado y de forma muy violenta.

Los ataques por extorsiones se han multiplicado en Lima.

“Hasta hace algunos años la extorsión solamente era a través de mensajería, como mensajes de texto, de WhatsApp o un mensaje escrito en un sobre o el envío de un artículo simbólico que representaba la muerte, como cartucho, una munición, un arreglo floral fúnebre con el nombre de la víctima o de un familiar. Luego de eso venía el ocasionar daños materiales a la puerta, pared o ventana de la vivienda de la víctima, así como incendios o disparos a los vehículos. Ya después vino lesiones, principalmente por arma de fuego, no se veía mucho contacto cercano de los agresores con la víctima. Siempre había un temor de ser capturado”, manifestó.

“Este temor lo han perdido los criminales, ya se han vuelto más avezados, más intrépidos en su accionar. Hoy vemos que estas amenazas extorsivas se materializan con mucha frecuencia. Antes eran amenazas que no se materializaban”, manifestó.

“Insistían en la amenaza hasta que la víctima terminaba por cumplir el requerimiento económico y pagar el cupo. Hoy esas amenazas sí se vienen materializando de la peor forma”, agregó.