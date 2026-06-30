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Resumen

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El incendio de código 4 registrado la mañana de este lunes en un almacén de la avenida Óscar Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima, movilizó a más de 150 bomberos durante cuatro horas para evitar que las llamas alcanzaran otros establecimientos industriales. La emergencia también deterioró la calidad del aire en varios distritos de la capital debido a la emisión de material particulado fino, mientras especialistas advirtieron que la exposición al humo puede ocasionar afectaciones respiratorias, irritación ocular y reacciones en la piel.

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