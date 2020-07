Yngrid del Rosario Custodio Rivero, trabajadora de limpieza de la Municipalidad de Lima, es una de las decenas de personas que perdieron todo debido al incendio desatado el miércoles en una quinta de la cuadra 9 del jirón Callao, en el Cercado de Lima.

En diálogo con este Diario, la mujer, de 44 años, detalló que, alrededor de las 8:00 p.m., cuando se dirigía a trabajar, recibió una llamada en su teléfono celular. Fue así que tomó conocimiento sobre lo sucedido y, de inmediato, regresó a su inmueble. Temía lo peor.

Hoy, jueves 30 de julio, desde una de las 58 carpas que ha instalado la Municipalidad de Lima para los damnificados del incendio en la plaza Monserrate, Custodio Rivero relató que su vivienda fue devorada por el fuego y que logró salvar la vida de sus tres hijos de 14, 17 y 18 años de edad.

“Yo trabajo en turno de amanecida, me he ido a trabajar como de costumbre; el incendio ha sido como a las 8:00 p.m. y he regresado porque me estaban llamando para avisarme, y lo que he hecho es sacar a mis hijos de manera desesperada. Todo se quedó adentro”, declaró.

Con la voz entrecortada, Custodio Rivero detalló que su hija de 18 años es una de las más mortificadas por el incendio, porque perdió todos sus materiales y equipos de estudio. Ella iba a retomar sus clases en la universidad en agosto, o sea, en estos días.

“Ella es estudiante de la universidad Villarreal y ha perdido su laptop, sus escritos, y la universidad empieza sus clases en agosto y no sé cómo va a hacer”, indicó.

Por ello, Yngrid pidió a las autoridades ayuda para que su hija pueda continuar con sus estudios. Además, solicitó asistencia psicológica, pues sus otros dos menores hijos resultaron afectados emocionalmente.

“No dejan de llorar, quisiera que los ayuden. No tengo nada y necesito ayuda, no tengo ni un vaso para tomar agua, debo estar tomando en botella. Recién me han hecho llegar alcohol para desinfectar las manos, recién han llegado los baños portátiles, recién nos han dado las carpas, colchas y mis hijos han salido (del incendio) con lo que han tenido, me he quedado completamente en la calle”, finalizó.

Más de 60 familias resultaron damnificadas como consecuencia del siniestro desatado la noche del miércoles y unas 200 personas perdieron sus pertenencias, informó el jefe territorial del Cuerpo General de los Bomberos para Lima y Callao, el comandante Mario Casaretto.

El incendio, cuyo origen se desconoce, fue catalogado como “código 3″ por los bomberos, que es una clave que se usa cuando un incendio está fuera de control. Para contenerlo, se movilizaron 25 unidades de esta institución con 117 bomberos y policías de la Unidad de Rescate y del Escuadrón de Emergencia.

