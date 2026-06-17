Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Incendio en galería de Gamarra (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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Un incendio de código 3 afectó hoy la galería Antonios en el emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria. El siniestro inició aproximadamente a las 11:22 a.m. en el inmueble ubicado en el cruce de los jirones Humboldt y América.(Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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Un incendio de código 3 afectó hoy la galería Antonios en el emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria. El siniestro inició aproximadamente a las 11:22 a.m. en el inmueble ubicado en el cruce de los jirones Humboldt y América.(Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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Al menos trece unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendieron la emergencia en el lugar. Los rescatistas trabajaron para confinar las llamas y evitar su propagación a edificios colindantes del conglomerado textil. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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Al menos trece unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendieron la emergencia en el lugar. Los rescatistas trabajaron para confinar las llamas y evitar su propagación a edificios colindantes del conglomerado textil. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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Los bomberos emplearon drones con sensores térmicos para localizar los focos de calor activos dentro de la estructura. Esta tecnología permitió dirigir las mangueras con mayor precisión hacia los puntos críticos del siniestro (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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Los bomberos emplearon drones con sensores térmicos para localizar los focos de calor activos dentro de la estructura. Esta tecnología permitió dirigir las mangueras con mayor precisión hacia los puntos críticos del siniestro (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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La empresa Sedapal incrementó la presión de agua en los hidrantes de la zona para facilitar el abastecimiento. Personal de la Municipalidad de La Victoria y de la Policía Nacional acordonó el área para resguardar la seguridad de los ciudadanos. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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La empresa Sedapal incrementó la presión de agua en los hidrantes de la zona para facilitar el abastecimiento. Personal de la Municipalidad de La Victoria y de la Policía Nacional acordonó el área para resguardar la seguridad de los ciudadanos. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
5/10
El fuego consumió principalmente el tercer y cuarto piso del establecimiento comercial afectado. El cuarto nivel presentaba estructuras de material prefabricado que funcionaban como depósitos de mercadería altamente inflamable. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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El fuego consumió principalmente el tercer y cuarto piso del establecimiento comercial afectado. El cuarto nivel presentaba estructuras de material prefabricado que funcionaban como depósitos de mercadería altamente inflamable. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
6/10
La galería Antonios albergaba grandes cantidades de hilos y lanas, materiales que facilitaron la expansión rápida del fuego. Estas condiciones materiales complicaron las maniobras iniciales de los equipos de emergencia en el sector. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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La galería Antonios albergaba grandes cantidades de hilos y lanas, materiales que facilitaron la expansión rápida del fuego. Estas condiciones materiales complicaron las maniobras iniciales de los equipos de emergencia en el sector. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
7/10
Las autoridades evacuaron oportunamente a los comerciantes y clientes presentes en el local y zonas aledañas. El Ministerio de Salud envió ambulancias del SAMU, pero no se registraron personas heridas ni víctimas mortales. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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Las autoridades evacuaron oportunamente a los comerciantes y clientes presentes en el local y zonas aledañas. El Ministerio de Salud envió ambulancias del SAMU, pero no se registraron personas heridas ni víctimas mortales. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
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Susana Saldaña, dirigente de la Asociación Gamarra Perú, informó que el siniestro perjudicó a más de 80 micro y pequeños empresarios. Muchos de los afectados perdieron la totalidad de su mercadería e insumos de trabajo acumulados. (Foto: Andina)
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Susana Saldaña, dirigente de la Asociación Gamarra Perú, informó que el siniestro perjudicó a más de 80 micro y pequeños empresarios. Muchos de los afectados perdieron la totalidad de su mercadería e insumos de trabajo acumulados. (Foto: Andina)
9/10
Los comerciantes de tiendas vecinas retiraron sus productos hacia la vía pública para protegerlos del calor y del agua. La Policía Nacional reforzó la vigilancia en el perímetro para prevenir posibles actos de pillaje o saqueos reportados por testigos. (Foto: Andina)
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Los comerciantes de tiendas vecinas retiraron sus productos hacia la vía pública para protegerlos del calor y del agua. La Policía Nacional reforzó la vigilancia en el perímetro para prevenir posibles actos de pillaje o saqueos reportados por testigos. (Foto: Andina)
10/10
La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes para determinar la causa exacta del incendio. Peritos de criminalística inspeccionarán los restos de la galería una vez que el personal de bomberos declare la zona segura. (Foto: Andina)
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La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes para determinar la causa exacta del incendio. Peritos de criminalística inspeccionarán los restos de la galería una vez que el personal de bomberos declare la zona segura. (Foto: Andina)
Un incendio de código 3 afectó hoy la galería Antonios en el emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria. El siniestro inició aproximadamente a las 11:22 a.m. en el inmueble ubicado en el cruce de los jirones Humboldt y América.
Un incendio de código 3 afectó hoy la galería Antonios en el emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria. El siniestro inició aproximadamente a las 11:22 a.m. en el inmueble ubicado en el cruce de los jirones Humboldt y América.