En total, la policía ha confirmado que cinco menores de edad, todos miembros de una misma familia, fallecieron en el incendio que se registró esta madrugada en la urbanización Manzanilla 2, en el distrito de La Victoria, y a solo dos cuadras de la estación Gamarra del Metro de Lima.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, detalló que de los diez fallecidos en el siniestro de este miércoles 22 de julio, nueve eran miembros de una misma familia de nombre Vílchez Cuadros.

De ellos, precisó que cinco menores de edad de esta familia se encontraron sin vida en los restos calcinados de los dos inmuebles que quedaron destruidos producto del fuego que se inició poco antes de las 3 a.m.

Los datos que maneja la policía es que los cinco menores que perdieron la vida en esta tragedia tenían 3, 8, 15 y dos de ellos 6 años.

Esta madrugada se registró un #IncendioUrbano en la cuadra 4 de la calle Pisagua, distrito, provincia y departamento de Lima, catalogado como código 2, que dejó 10 personas fallecidas y 2 damnificadas, además de 2 viviendas inhabitables. Evento fue extinguido por efectivos del… pic.twitter.com/LFlmkSxDd4 — COEN - INDECI (@COENPeru) July 22, 2026

Ante la prensa, dijo que brindarían más información oficial conforme avancen las investigaciones, ya que todavía estaban por determinar las causas reales del incendio que se propagó rápidamente y que destruyó las viviendas y las motocicletas eléctricas estacionadas en este pasaje.

Familiares denuncian incendio provocado por extorsionadores

Los testimonios de los sobrevivientes del incendio que ocurrió en la cuadra 4 del Jr. Pisagua, a media cuadra de la Av. Bausate y Meza y a dos cuadras de la estación Gamarra del Metro de Lima, revelaron que hay testigos que vieron dos motocicletas lineales dejar la zona tras haber provocado el fuego.

Una de las personas afectadas, identificada por TVPerú como Gina, relató ante las cámaras que perdió a su padre y a sus hermanos producto del siniestro, y sindicó como responsables a personas de mal vivir que se dedicaron a extorsionar a su pariente por tener un negocio de alquiler de motocicletas eléctricas que estacionaba y guardaba en este lugar luego de usarlas en el centro comercial de Gamarra.

“Han esperado que entremos a dormir para que ellos entren y quemen las motos. Ahí nomas, como vivo en casa de madera, ahí nomás agarró todo y explotó todo adentro, balones de gas, todo”, comentó la sobreviviente del ataque que además detalló que pudo huir con sus hijos, pero que la intensidad del fuego evitó que sus otros familiares loguen salir con vida.

Asimismo, comentó que su hermano había recibido amenazas de extorsionadores que habrían enviado a delincuentes de San Cosme en dos motos lineales para destruir sus vehículos eléctricos con los que trabajaba en Gamarra. “Él no vive acá, vive en un cuarto alquilado y dejaba sus motos eléctricas”.