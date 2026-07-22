Un incendio de grandes proporciones ocurrido alrededor de las 3:00 de la madrugada en una vivienda ubicada en la cuadra 4 del jirón Pisagua, en el distrito de La Victoria, dejó diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. Así lo informó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, quien precisó que nueve de las víctimas pertenecían a la familia Vilchez.

El jefe policial indicó que entre las víctimas figuran menores de 3, 6, 6, 8 y 15 años, además de cinco adultos de 29, 35, 42 y 72 años, así como otra persona mayor de edad. Señaló que los cuerpos quedaron calcinados a consecuencia del incendio registrado durante la madrugada.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la emergencia fue catalogada como un incendio urbano de código 2. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú movilizó nueve unidades para controlar el siniestro.

El Departamento de Investigación de Incendios de la Policía Nacional, junto con peritos de Criminalística, realiza las diligencias para determinar el punto de origen, las circunstancias y las causas del incendio. Las investigaciones se desarrollan con participación del Ministerio Público.

Familiares de las víctimas señalaron que entre los fallecidos se encontrarían el padre de familia, sus hijos, una nuera y varios nietos. En tanto, vecinos indicaron que la familia se dedicaba a la fabricación de colchones y que también tenía motocicletas eléctricas. Asimismo, manifestaron que, desde hace aproximadamente un mes, habrían recibido amenazas y presuntos cobros de cupos.

La zona permanece acordonada mientras continúan las diligencias de Criminalística, la Depincri y el Ministerio Público para identificar plenamente a las víctimas y establecer las causas del siniestro. Debido a que el inmueble se ubica en una calle estrecha, las labores de inspección y remoción de escombros se realizan con especial cuidado.

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