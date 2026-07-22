Bomberos y agentes policiales permanecieron en la zona mientras continuaban las labores de control y evaluación de los daños ocasionados por el incendio. (Foto: César.grados@photo.gec)
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Bomberos y agentes policiales permanecieron en la zona mientras continuaban las labores de control y evaluación de los daños ocasionados por el incendio. (Foto: César.grados@photo.gec)
  • Bomberos y agentes policiales permanecieron en la zona mientras continuaban las labores de control y evaluación de los daños ocasionados por el incendio. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    Bomberos y agentes policiales permanecieron en la zona mientras continuaban las labores de control y evaluación de los daños ocasionados por el incendio. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    Bomberos y agentes policiales permanecieron en la zona mientras continuaban las labores de control y evaluación de los daños ocasionados por el incendio. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • Efectivos del Cuerpo General de Bomberos y de la Policía Nacional permanecieron en el lugar durante las diligencias posteriores a la emergencia. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    Efectivos del Cuerpo General de Bomberos y de la Policía Nacional permanecieron en el lugar durante las diligencias posteriores a la emergencia. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    Efectivos del Cuerpo General de Bomberos y de la Policía Nacional permanecieron en el lugar durante las diligencias posteriores a la emergencia. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • Bomberos culminaron las labores de atención de la emergencia mientras continuaban las investigaciones sobre el incendio ocurrido en La Victoria. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    Bomberos culminaron las labores de atención de la emergencia mientras continuaban las investigaciones sobre el incendio ocurrido en La Victoria. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    Bomberos culminaron las labores de atención de la emergencia mientras continuaban las investigaciones sobre el incendio ocurrido en La Victoria. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • Las labores de inspección se desarrollaron entre los escombros y estructuras calcinadas que dejó el incendio registrado en dos inmuebles. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    Las labores de inspección se desarrollaron entre los escombros y estructuras calcinadas que dejó el incendio registrado en dos inmuebles. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    Las labores de inspección se desarrollaron entre los escombros y estructuras calcinadas que dejó el incendio registrado en dos inmuebles. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • La Policía Nacional acordonó la cuadra 4 del jirón Pisagua, en La Victoria, donde un incendio consumió dos viviendas y dejó diez personas fallecidas. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    La Policía Nacional acordonó la cuadra 4 del jirón Pisagua, en La Victoria, donde un incendio consumió dos viviendas y dejó diez personas fallecidas. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    La Policía Nacional acordonó la cuadra 4 del jirón Pisagua, en La Victoria, donde un incendio consumió dos viviendas y dejó diez personas fallecidas. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • Un familiar de las víctimas es consolado por un efectivo policial tras la tragedia ocurrida durante la madrugada en La Victoria. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    Un familiar de las víctimas es consolado por un efectivo policial tras la tragedia ocurrida durante la madrugada en La Victoria. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    Un familiar de las víctimas es consolado por un efectivo policial tras la tragedia ocurrida durante la madrugada en La Victoria. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • Peritos de Criminalística realizaron diligencias en una de las dos viviendas afectadas para determinar el origen y las causas del siniestro. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    Peritos de Criminalística realizaron diligencias en una de las dos viviendas afectadas para determinar el origen y las causas del siniestro. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    Peritos de Criminalística realizaron diligencias en una de las dos viviendas afectadas para determinar el origen y las causas del siniestro. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • La escena permaneció cercada mientras la Policía y el Ministerio Público continuaban las investigaciones en las dos viviendas afectadas. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    La escena permaneció cercada mientras la Policía y el Ministerio Público continuaban las investigaciones en las dos viviendas afectadas. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    La escena permaneció cercada mientras la Policía y el Ministerio Público continuaban las investigaciones en las dos viviendas afectadas. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • Personal de Criminalística inspeccionó una de las viviendas siniestradas para recopilar evidencias que permitan esclarecer las causas del incendio. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    Personal de Criminalística inspeccionó una de las viviendas siniestradas para recopilar evidencias que permitan esclarecer las causas del incendio. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    Personal de Criminalística inspeccionó una de las viviendas siniestradas para recopilar evidencias que permitan esclarecer las causas del incendio. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • Agentes de la Depincri, Criminalística y representantes del Ministerio Público participaron en las diligencias realizadas en la zona del siniestro. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    Agentes de la Depincri, Criminalística y representantes del Ministerio Público participaron en las diligencias realizadas en la zona del siniestro. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    Agentes de la Depincri, Criminalística y representantes del Ministerio Público participaron en las diligencias realizadas en la zona del siniestro. (Foto: César.grados@photo.gec)

  • Vehículos y estructuras metálicas quedaron completamente calcinados frente a una de las viviendas afectadas por el incendio registrado en el jirón Pisagua. (Foto: César.grados@photo.gec)
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    Vehículos y estructuras metálicas quedaron completamente calcinados frente a una de las viviendas afectadas por el incendio registrado en el jirón Pisagua. (Foto: César.grados@photo.gec)

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    Vehículos y estructuras metálicas quedaron completamente calcinados frente a una de las viviendas afectadas por el incendio registrado en el jirón Pisagua. (Foto: César.grados@photo.gec)

Por Redacción EC

Un incendio de grandes proporciones ocurrido alrededor de las 3:00 de la madrugada en una vivienda ubicada en la cuadra 4 del jirón Pisagua, en el distrito de La Victoria, dejó diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. Así lo informó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, quien precisó que nueve de las víctimas pertenecían a la familia Vilchez.

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