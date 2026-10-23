UNI suspende actividades académicas en Facultad de Ingeniería Mecánica tras incendio en laboratorio. (Foto: X / @Aderly)
UNI suspende actividades académicas en Facultad de Ingeniería Mecánica tras incendio en laboratorio. (Foto: X / @Aderly)
Por Redacción EC

Un incendio registrado este viernes 23 de octubre en el Laboratorio de Fundición de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en San Martín de Porres, obligó a suspender las actividades académicas de esa facultad durante la jornada. La emergencia no dejó personas heridas, según informó la casa de estudios.

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