Un incendio registrado este viernes 23 de octubre en el Laboratorio de Fundición de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en San Martín de Porres, obligó a suspender las actividades académicas de esa facultad durante la jornada. La emergencia no dejó personas heridas, según informó la casa de estudios.

El registro de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú consignó la alerta a las 10:44:41 a. m. El siniestro fue clasificado como un incendio en estructuras o centros de estudios y ocurrió en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Eduardo de Habich, cerca de la UNI.

Para atender la emergencia acudieron cinco unidades de bomberos. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una columna de humo que salía de las instalaciones y llamas visibles en uno de los accesos del recinto universitario.

A través del comunicado N.° 012-2026, la Facultad de Ingeniería Mecánica informó que el fuego fue controlado gracias a la intervención de su personal técnico capacitado y al apoyo de la compañía de bomberos. Asimismo, precisó que la suspensión de clases tenía como finalidad salvaguardar la integridad de docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria.

La facultad solicitó a los delegados coordinar con sus respectivos docentes la recuperación de las clases suspendidas.

En el mismo pronunciamiento, la institución advirtió que el Laboratorio N.° 5 se encuentra en riesgo inminente. Según indicó, pese a que ha solicitado reiteradamente a la administración central la refacción de dichas instalaciones, hasta la fecha no ha recibido atención a ese pedido.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.