El ministro del Interior, Avelino Guillén, denunció que los propietarios de la galería del jirón Andahuaylas, en Mesa Redonda, en la que se desató este jueves un incendio de gran magnitud, tiene tres niveles construidos de maneral ilegal.

En diálogo con la prensa, el integrante del gabinete ministerial remarcó que los pisos superiores del inmueble fueron levantados con dry wall sin permiso de las autoridades. Remarcó que el material de la azotea ayudó a la propagación del fuego.

Además, remarcó que, hasta el momento, no se ha reportado de heridos o fallecidos. Detalló que 127 bomberos trabajan en el lugar y que entre las 2 y 3 de la madrugada se estaría controlando el incendio. Aseguró que cuentan con una dotación de agua para tres horas más.

“No hay heridos, no hay fallecidos, el origen del incendio, al parecer, es un cortocircuito o algo que todavía no se ha determinado, pero debemos tener en cuenta que el origen del incendio es por el almacén de plásticos que, de manera ilegal, se ha estado guardando en pisos superiores construidos con dry wall, encima de la construcción de material noble, esto ha ocasionado que el incendio se expanda rápidamente”, expresó Guillén.

“Para no pagar un alquiler para guardar sus juguetes de plástico y su material de plástico han construido de manera ilegal, con dry wall, casi tres niveles y eso es lo que ha ocasionado este grave percance”, agregó.

El ministro del Interior afirmó que el incendio está confinado y que ya no se propagaría a más inmuebles contiguos.

