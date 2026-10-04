Una persona resultó herida durante el incendio registrado este domingo en los acantilados de la Costa Verde, en Miraflores, y viene recibiendo atención en el lugar por parte de efectivos de la Policía Nacional y personas que se encontraban en la zona. De acuerdo con información preliminar, se trataría aparentemente de una persona en situación de calle.

El hombre, aún no identificado, fue encontrado en los alrededores del acantilado luego de que se registrara un incendio de grandes proporciones a la altura de la playa Redondo 1 y el velatorio de la Iglesia Virgen de Fátima. Una estudiante de medicina que transitaba por el lugar lo auxilió mientras se esperaba la llegada de los paramédicos.

Hasta el momento se desconoce el diagnóstico de la persona afectada, así como si presenta alguna herida o algún tipo de traumatismo. Las autoridades continúan atendiendo la emergencia.

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El Cuerpo General de Bomberos del Perú informó que el siniestro se inició a las 9:15 a.m. y afectó aproximadamente 300 metros cuadrados de maleza. Al menos 18 unidades fueron desplegadas para controlar las llamas, que habrían sido provocadas.

No descartan que el incendio haya sido provocado

La Municipalidad de Miraflores informó que el origen de la emergencia continúa bajo investigación y descartó que el incendio haya sido ocasionado por la quema de maleza.

En su pronunciamiento, la comuna señaló que no descarta que el incendio haya sido provocado. Por ello, indicó que viene analizando las imágenes de las cámaras de videovigilancia del distrito con el objetivo de determinar responsabilidades y presentar las denuncias correspondientes.

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Cierran vías en la Costa Verde por incendio

Como medida preventiva, efectivos de la Policía Nacional dispusieron el cierre temporal de las vías aledañas mientras se desarrollaban las labores de emergencia. Las restricciones comprendieron la cuadra 9 del Malecón de la Reserva y el tramo de norte a sur de la playa Redondo, en el circuito de playas de la Costa Verde.

La Municipalidad de Miraflores indicó que trabaja de manera coordinada con los bomberos y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes.