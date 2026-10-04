Hombre fue auxiliado tras ser encontrado en los alrededores del acantilado. (Foto: Captura / Canal N)
Hombre fue auxiliado tras ser encontrado en los alrededores del acantilado. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Una persona resultó herida durante el incendio registrado este domingo en los acantilados de la Costa Verde, en Miraflores, y viene recibiendo atención en el lugar por parte de efectivos de la Policía Nacional y personas que se encontraban en la zona. De acuerdo con información preliminar, se trataría aparentemente de una persona en situación de calle.

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