Un voraz incendio en la asociación Villa Rica, ubicada en la avenida César Vallejo, distrito de Villa El Salvador, dejó como saldo seis viviendas destruidas, cinco familias afectadas y 27 damnificados. El hecho ocurrió la tarde de ayer, martes 9 de julio.

Canal N indicó que al lugar llegaron para atender la emergencia ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos y una ambulancia. El siniestro, que se inició al promediar las 5 de la tarde, causó alarma entre los vecinos, quienes rápidamente evacuaron la zona para ponerse a salvo.

Las casas que eran de material noble fueron consumidas por el fuego en cuestión de minutos. Algunos dueños de las viviendas intentan recuperar sus pertenencias en medio del desastre.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas y tampoco se conocen las causas exactas del incendio, sin embargo, no se descarta que el fuego se haya iniciado con la quema de basura, una práctica común en la zona.

“No he podido salvar nada, ni mi mercadería, mis ahorros, mis servicios. Todo para el 28 que iba a vender no hay nada, no pude rescatar. Las herramientas de mi esposo todo lo perdimos. Más de 15 años vivo acá, no tengo nada”, dijo al matinal una mujer identificada como Hayde.

Durante varias horas, los Bomberos lucharon por apagar las llamas debido al difícil acceso del agua, pero, finalmente, lograron controlar el incendio. También llegaron representantes de la Municipalidad de Villa El Salvador al lugar para brindar apoyo a los damnificados.

Incendio en casas de material noble dejó 27 personas durmiendo a la intemperie. Foto: Facebook referencial