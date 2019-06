Incendio en Las Malvinas: “No hay justicia en el país”

La Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel disminuyó de 35 a 30 años de cárcel la pena para Jonny Coico; y de 32 a 15 años de prisión para su esposa Vilma Zeña, ambos señalados como responsables entorno al incendio ocurrido en el 2017, en la galería 'Nicolini', en la zona de Las Malvinas.

Aquel 22 de junio murieron dos personas. Entre las víctimas se encuentra Jorge Luis Huamán (19), hijo de Bertha Villalobos Vásquez quien no ha dudado en criticar al Poder Judicial por esta medida.

“Me siento indignada. Recién me entero hoy de que se ha reducido la pena. Me siento mal. Acá no hay justicia en el país. Si no tenemos plata, no hay justicia”, dijo Villalobos Vásquez en comunicación con el canal de noticias ATV+.

Bertha Villalobos Vásquez criticó al Poder Judicial por la reducción de la pena contra Jonny Coico Sirlopu y su esposa Vilma Zeña. (Video: ATV+)

Coico y Zeña fueron condenados el año pasado por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud y otras formas de explotación laboral en contra del hijo de Villalobos Vásquez y contra Jovi Herrera. Ellos murieron atrapados en la galería Nicolini.

Sin embargo, además de la reducción de la pena, la madre de Jorge Luis Huamán indicó que no se ha cumplido con la reparación civil. “Salgo a vender a las calles, en el suelo, con plástico. Mi hijo era el único que me ayudaba”, comentó.

En la sentencia anterior se había establecido el pago de S/469.200 y S/459.000 a favor de los herederos de los fallecidos, y el pago de S/5 mil y S/10 mil para otros agraviados. Vale señalar que, de los dos condenados a prisión, Vilma Zeña se encuentra no habida.