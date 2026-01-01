Incendios en VES y Ate que aterrorizaron la previa de Año Nuevo: almacenes ilegales, negligencias y falta de agua

Al promediar las 4 de la tarde de este miércoles, dos grandes humaredas tomaron el cielo de Lima, alarmando a los testigos, quienes temían se vuelva a repetir lo que sucedió en Mesa Redonda por estas fechas hace 24 años. Esta vez, dos incendios de grandes proporciones se registraron en Ate Vitarte y Villa El Salvador; el primero de ellos, relacionado al almacenaje de artefactos pirotécnicos.

El siniestro en Ate se originó en un inmueble ubicado en el cruce de la avenida Huarochirí con Carretera Central. En total fueron 4 viviendas las consumidas por el fuego. Entre todas ellas se detectaron por lo menos 4 espacios usados como almacenes de artefactos pirotécnicos, así como gran cantidad de pólvora. Esto evidenciaría que en dichas viviendas no solo se vendían estos productos, sino que también se fabricaban.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El siniestro en Ate se originó en un inmueble ubicado en el cruce de la avenida Huarochirí con Carretera Central. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La presencia de estos artefactos y las llamas originaron una lluvia de detonaciones que dificultaron el accionar de los bomberos para tratar de controlar el incendio, así como la preocupación de los vecinos de que las llamas se expandan hacia sus viviendas.

Hasta el punto llegaron al menos 16 unidades de los bomberos para controlar el fuego. A la emergencia se le catalogó de Código 3, lo que generalmente indica una situación grave que requiere una respuesta coordinada y demanda muchos recursos.

Uno tras otro los pirotécnicos salieron disparados por todas partes. Asimismo, tras casi una hora y media de trabajo, los bomberos lograron controlar y luego confinar el incendio. No obstante, los pequeños fuegos artificiales aun siguieron produciéndose por unos minutos más, aunque sin riesgo ya de que se propagasen.

Al menos 4 espacios eran usados como almacenes de artefactos pirotécnicos. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

En tanto, las autoridades confirmaron que un hombre de 45 años de edad resultó afectado tras inhalar gases tóxicos durante el incendio, por lo que fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino. Además, un perro de uno de los vecinos también resultó afectado por el humo.

Por su parte, el comandante Fredy Rivera, jefe departamental de los bomberos, indicó que el siniestro dejó 4 viviendas totalmente colapsadas, con sus muros y partes estructurales deformadas. Detalló que se pudo detectar al menos cuatro almacenes de pirotécnicos.

Señaló que pudieron valerse de un hidrante en la zona para atacar el fuego, pero que este tenía muy poca presión. Por ello, recibieron la ayuda de Sedapal para que pueda interferir y así se regulara la presión.

Un perrito llamado Sócrates fue rescatado con vida luego de estar varias horas adentro de una casa que fue afectada por el incendio que en Ate. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

“Esto (el incendio) es producto de la inseguridad de trabajar con elementos tan peligrosos. Ya no hay fuego, sí hay humo. Deben haber acudido a la emergencia 14 máquinas, 7 cisternas, 5 ambulancias, cerca de 60 bomberos. Una hora y media más, ya está confinado”, dijo Rivera.

Ayuda

El Ministerio de Salud informó que desplegó dos ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) con profesionales de la salud para atender y trasladar a posibles heridos. Agregó que monitoreó la situación a fin de brindar el apoyo y reforzamiento de las atenciones de haber sido el caso.

Por su parte, Sedapal informó que envió un camión cisterna para abastecer de agua al Cuerpo General de Bomberos, además de incrementar la presión del servicio e habilitar los hidrantes del sector para reforzar las labores de control del incendio.

Incendio en Ate fue controlado en casi hora y media. Sin embargo, los pirotécnicos continuaron detonándose por un tiempo más. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Por otro lado, el gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, manifestó que el incendio se produjo en una zona donde se venden artefactos pirotécnicos y sostuvo que fue una difícil tarea controlar esta emergencia, ya que habían inmuebles que almacenan dichos productos.

“Nos estamos desplazando (en el momento del incendio) con personal de la Municipalidad de Lima para brindar en primer lugar el apoyo a los bomberos. Sedapal confirmó su presencia con el levantamiento del caudal para que los bomberos se puedan abastecer”, manifestó para RPP.

Incendio en VES

Otro incendio de grandes proporciones se registró en un almacén de un conocido centro comercial ubicado en la Av. Separadora Agroindustrial, en Villa El Salvador. La emergencia inició también cerca de las 4 p.m., a pocas horas de Año Nuevo. Se desplegó una compleja operación de respuesta por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Al lugar se desplazaron al menos 14 unidades de los bomberos: entre máquinas, cisternas, ambulancias y unidades de rescate. También llegó una escalera telescópica, una unidad eléctrica, una plataforma y una autobomba. Las causas del incendio aun son materias de investigación.

Sobre este incendio en Villa El Salvador, el Minsa sostuvo que movilizó una ambulancia del SAMU con profesionales de la salud para atender y trasladar posibles heridos. Asimismo, se sabe que al menos otros 4 predios resultaron afectados productos del fuego.