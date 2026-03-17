Resumen

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Se han declarado estados de emergencia en diversas regiones por lluvias. (Foto referencial: El Peruano)
Se han declarado estados de emergencia en diversas regiones por lluvias. (Foto referencial: El Peruano)
Por Redacción EC

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, informó que la cifra de personas fallecidas a consecuencia de las lluvias intensas y peligros asociados se elevó a 72 a nivel nacional por los embates de la naturaleza que continúan registrándose principalmente en el norte y la sierra del país.

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