El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, informó que la cifra de personas fallecidas a consecuencia de las lluvias intensas y peligros asociados se elevó a 72 a nivel nacional por los embates de la naturaleza que continúan registrándose principalmente en el norte y la sierra del país.

Entre los factores que determinaron el aumento de la cifra trágica se encuentran los recientes deslizamientos de tierra registrados en la localidad de Pataz, en la región La Libertad, donde fallecieron tres personas, y en Ayabaca, región Piura.

En el distrito de Parcoy, también en La Libertad, el saldo de víctimas por desprendimientos de masa terrestre ascendió a cinco el pasado domingo.

La sierra y selva soportan intensas lluvias y corrientes de viento. (Foto: Andina)

De acuerdo con el último balance estadístico oficial, las precipitaciones han dejado hasta el momento un total de 23,788 personas damnificadas y 1,149 viviendas destruidas. En cuanto a la infraestructura pública, el reporte del Indeci detalla que 82 instituciones educativas han quedado en escombros y siete establecimientos de salud se encuentran en condición de inhabitables.

El impacto de los fenómenos naturales también ha afectado la conectividad y el sector productivo, con la destrucción de 215.18 kilómetros de vías vecinales y 21.11 kilómetros de vías urbanas. Asimismo, se registra la pérdida de 2,133.56 hectáreas de cultivo y la muerte de más de 23,000 animales, lo que representa un perjuicio directo para la agricultura y la ganadería nacional.

Indeci pide activar medidas de prevención ante lluvias intensas en la selva. (Foto: Andina)

Ante esta situación, el Gobierno declaró el estado de emergencia en 283 distritos distribuidos en 20 regiones del país para ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación. Esta medida tendrá una vigencia de 60 días y busca reducir el alto riesgo existente en zonas donde las quebradas y ríos presentan caudales superiores a sus rangos normales debido al fenómeno de El Niño Costero.