El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, se pronunció luego que su hijo Sebastián Palacín Newell, compartiera un video en TikTok donde reveló que junto a un amigo violaron a dos mujeres inconscientes.

El funcionario, a través de su cuenta de Twitter, expresó su rechazo a las expresiones vertidas por su hijo Sebastián de 25 años, y deberá asumir las consecuencias de sus actos. Añadió que serán las autoridades las que deberán esclarecer el caso.

MIRA AQUÍ | SMP: reportan la muerte de una persona en tras incendio en almacén

“Como padre, siento el más profundo dolor por todo lo que está aconteciendo. Lamento y rechazo absolutamente las expresiones vertidas por mi hijo, quien deberá asumir las consecuencias de sus expresiones como mayor de edad que es”, inicia su pronunciamiento en la red social.

“La falta de respeto a la dignidad de las mujeres no puede ser motivo de burla bajo ninguna circunstancia. Serán las autoridades correspondientes y mi hijo quienes aclaren este tema con la verdad por delante”, añade Palacín Gutiérrez en la publicación compartida esta madrugada.

El actual presidente ejecutivo del Indecopi, Julian Palacín Gutiérrez, se pronunció sobre caso que involucra a su hijo Sebastián.

El caso

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) exigió al Ministerio del Interior (Mininter) investigar al sujeto que, a través de un video, revela que él y su amigo violaron sexualmente a dos mujeres inconscientes.

En una publicación en Twitter, el MIMP instó a las autoridades identificar al sujeto y pidió a las víctimas recibir la atención que se brinda en los casos de violación sexual.

Luego, Sebastián Palacín Newell, hijo del actual presidente ejecutivo del Indecopi, afirmó que la revelación que hizo respecto a que él y su amigo violaron a dos mujeres inconscientes fue producto de su “imaginación”.

A través de las redes sociales, el hombre contó que el video anterior en el que supuestamente detallaba el ultraje sexual a dos jóvenes que recogieron en una discoteca era parte de un “experimento social” para “medir las reacciones de las audiencias”.

SEPA MÁS | Carné universitario 2022: instituciones educativas ya pueden solicitar el documento ante Sunedu

“Pido disculpas ante un video súper polémico que he generado, lamento que se hayan sentido ofendidos, y tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real, todo ha sido parte de mi imaginación, como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias, ver las reacciones, los compartir, los likes, pero todo ha acabado en un problema serio”, indicó Sebastián Palacín Newell.

“Mis disculpas con quienes se han sentido ofendidos, todo ha sido parte de mi imaginación y las historias no son reales”, agregó el hijo de Julián Palacín.

Tras el descargo de Palacín Newell, el MIMP aseguró que este segundo video “no debe interferir en la investigación”.