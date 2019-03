Independencia: joven enfrenta a presunto acosador en estación del Metropolitano

Una joven enfrentó a un hombre que le habría realizado tocamientos indebidos en el interior de un bus del Metropolitano, en el distrito de Independencia.



El presunto acosador fue identificado como Fermín Hurtado Fuster, quien fue detenido por la joven en la unidad de transporte donde habrían ocurrido los hechos. Ella logró bajar al sujeto del bus en la estación Tomás Valle para increparle por lo ocurrido.

“Alguien me estaba rozando, para no reaccionar a lo frío y a lo bruto, me quedé pensando tranquila, me agaché, trate de ver si era su celular, pero cuando vi en el reflejo de la puerta, estaba como moviéndose para acomodarse y rozarse conmigo”, dijo la joven.

Dos policías mujeres se acercaron y ayudaron a la joven, quien llegó hasta la comisaría de Independencia junto con el detenido. Sin embargo, denunció que en local policial los agentes no le brindaron el apoyo adecuado.

“Me trataron mal y les pregunto por qué me tienen que tratar así. La excusa del alférez fue que no todas las áreas están preparadas para tratar este tipo de casos”, indicó.

Hurtado Fuster dijo ser estudiante universitario e intentó negar el acoso, pero la joven seguirá con la denuncia.