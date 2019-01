Kevin tenía 10 años y autismo. El viernes 28 de diciembre, se escabulló de su casa en San Martín de Porres para seguir a su padre, salió a la calle y nunca volvió. El niño murió ahogado luego de entrar al mar de San Miguel. Para llegar de un distrito a otro tuvo que tomar al menos un bus. Testigos aseguran que lo vieron solo, pero nadie lo ayudó.

Esta indiferencia ante un niño solo, que no hablaba y desorientado ha motivado a que 20 organizaciones que ayudan a personas con autismo convoquen a un plantón para este jueves 10 de enero, desde las 10 de la mañana, en el frontis del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Exigen acciones inmediatas por parte del Estado para prevenir situaciones similares y una inmediata investigación por la muerte del pequeño.



“La muerte de Kevin nos muestra que estamos en una sociedad indolente que no le importa lo que le pueda pasar la prójimo”, cuestionó Milagro Huamán, representante de la asociación Soy autista, y qué!.

En diálogo con este Diario, sostuvo que además del dolor por la pérdida del menor, la familia de Kevin ha sufrido el juzgamiento de parte de quienes los culpan por lo ocurrido. Esto responde, en su opinión, al desconocimiento de la ciudadanía respecto al Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Las personas con autismo no miden el peligro, muchos tienen trastornos de sueño y están despiertos toda la madrugada, si tienen una obsesión van a hacer de todo para conseguirlo. No tienen filtros y sentido del peligro. Eso pasó con Kevin y puede pasar con cualquier chico con autismo”, explicó.

Aún desconociendo la situación de Kevin, de todas formas era un niño solo al que nadie le prestó atención, enfatiza.

Ante ello, también piden que se apruebe el Plan Nacional para las Personas con Trastorno del Espectro Autista hacia el 2021 para garantizar la atención en los servicios de salud y educación para las personas que padecen esta condición, pendiente desde el año 2015.



-NO SE CUMPLIÓ EL PROTOCOLO-

Apenas ocurrió la desaparición, la familia acudió a la comisaría de Pro, en Los Olivos, donde no se activó la alerta para personas desaparecidas tal como lo indica la Ley N° 29685, conocida como Ley Brunito, con la cual la difusión del rostro del niño debió haber sido inmediata tanto para los canales oficiales de la PNP como a los medios de comunicación.



“Cuando los padres van a hacer la denuncia no aplica la Ley Amber por desconocimiento de la policía. Les responden 'no tenemos combustible para buscarlo'", señala Huamán.



Por ello, Inspectoría de la Policía Nacional ha iniciado un proceso de indagación para establecer las responsabilidades dentro de la institución por la demora en la búsqueda del menor y por la falta de coordinación entre policías.

Según la Ley Brunito, norma vigente desde el 2011, cuando un niño, niña, adolescente, persona con discapacidad o una persona adulta mayor desaparece, las autoridades deben actuar de inmediato. En agosto pasado se publicó el reglamento.

