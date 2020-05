Tenía un mes de embarazo cuando ingresó al penal de mujeres de Chorrillos en el 2018. Juliana Estefani Asparrin Gutiérrez (34) fue sentenciada a dos años y cuatro meses de prisión por el delito de lesiones graves. Al interior de su celda, ella solo pensaba en el destino que le aguardaba a su hijo en ese lugar.

Ella forma parte del grupo de nueve internos que fueron excarcelados el último lunes luego de que se les concediera el indulto en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Apenas se enteró de que había recibido la gracia presidencial, no pudo contener las lágrimas de alegría. Su felicidad fue completa cuando pudo abrazar a su hijo, ahora de un año y ocho meses.

“Poder tener en brazos a mi hijo como una mujer libre fue una felicidad enorme. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da y también al presidente. Es un regalo para volver a empezar y estar más cerca de mi familia”, expresó Juliana, aún emocionada, a El Comercio.

Contó, además, que al llegar a su casa junto a su pequeño fue recibida por su esposo, su menor hija y sus hermanos, quienes prepararon una cena para celebrar. Hablar del pasado ya no le interesa. Ella ahora solo quiere recuperar el tiempo perdido.

Juliana espera poder retomar el trabajo que tenía una vez que acabe el confinamiento por el coronavirus. “Cuando pase todo esto quiero volver a trabajar como antes solía hacerlo, manejando moto. También vendía mazamorra y hasta sábanas. Hacía de todo con tal de mantener a mi familia”, indicó.

De haber cumplido su condena, ella hubiera salido en junio del 2021.

Desde hoy salen internos por conmutación de pena

Durante el último fin de semana se concedieron gracias presidenciales a 37 internos de 20 penales del país, a fin de reducir el hacinamiento y el aumento de contagios de COVID-19 al interior de los establecimientos penitenciarios. De este grupo, nueve mujeres fueron excarceladas el lunes tras recibir el indulto por parte del presidente Martín Vizcarra.

En diálogo con El Comercio, el viceministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Alex Rueda, precisó que a partir de hoy saldrán en libertad otros 27 internos por conmutación de sus penas. Es decir, se les redujeron sus años de sentencia.

Vale precisar que el Ministerio de Justicia, mediante Decreto Supremo Nº 004-2020-JUS, publicado en Normas Legales del diario El Peruano, reguló el procedimiento para que la Comisión de Gracias Presidenciales otorgue indultos comunes y humanitarios y conmutaciones de pena como medida para enfrentar al coronavirus.

Este decreto agiliza el procedimiento de las gracias presidenciales. “La idea es establecer supuestos claros para identificar a las personas que podrían ser beneficiarias, madres gestantes, madres con hijos menores en los penales, personas mayores de 60 años, aquellos internos cuyas condenas no superen los 4 años, y los que padecen alguna enfermedad”, detalló Rueda.

Asimismo, indicó que las condiciones para recibir la gracia presidencial es no ser reincidente, no tener algún proceso penal con mandato de detección y que no exista una prohibición legal.

Del total de excarcelados este lunes, siete son mujeres que cumplían prisión en los penales de Chorrillos (4), Arequipa (1), Jauja (1) y Pucallpa (1). También figuran dos varones que estaban internados en los establecimientos penitenciarios del Callao y Chiclayo.

“Hemos podido evaluar y proponer al presidente este primer grupo de 37 internos, priorizando a mujeres gestantes, madres con hijos y algunos enfermos. Se trata de 4 indultos comunes y 5 humanitarios los de este lunes. Desde mañana saldrán 27 mujeres, 26 son madres con hijos pequeños y una es gestante”, precisó el viceministro de Justicia.

Pide celeridad al INPE y Poder Judicial

Rueda precisó que para otorgar la gracia presidencial se requiere el listado de las personas que se encuentran dentro de los supuestos previstos en el referido decreto supremo. La labor de la comisión de secretaría técnica y la Comisión de Gracias Presidenciales es evaluar cada listado, los expedientes y alcanzar la propuesta al presidente

“Para eso requerimos que la colaboración del Poder Judicial y del INPE sea más célere, porque ambos nos tienen que enviar una documentación, entre certificado de antecedentes judiciales, un informe de asistencia, otro de antecedentes penales y el certificado de que el interno no tenga otro proceso judicial. En la medida que tengamos esta información la comisión de inmediato evalúa y propone”, explicó.

Por otro lado, Rueda señaló que desde que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobara un decreto que permitirá -de manera excepcional y temporal- que la Comisión de Gracias Presidenciales evalúe y proponga la concesión de indultos a los menores privados de su libertad en el marco de la emergencia sanitaria, se viene coordinando permanentemente con el Programa Nacional de Centros Juveniles.

"Ya se identificaron los grupos y tenemos a madres con niños, a menores de 16, aquellos a quienes se las han impuesto una medida socioeducativa que no supera los 18 meses y aquellos cuya medida de internación esté por vencer en los próximos 6 meses. La misma lógica se está siguiendo para los adolescentes, evaluar y proponer al presidente.





¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca y comando técnico piden que Edwin Oviedo se haga prueba de coronavirus