INEI: presentan portal web de estadísticas de criminalidad y seguridad ciudadana

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó esta mañana el Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana que permitirá acceder a un portal web con información actualizada sobre seguridad ciudadana.



Esto permitirá apoyar al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 - 2023, iniciativa que se presentó a inicios de este año, cuando se formó la comisión multisectorial de carácter temporal para que elaborará la propuesta.

El subjefe del INEI, Aníbal Sánchez, mencionó que esta herramienta se ha creado en conjunto y en coordinación con las instituciones que de alguna manera tienen que ver con la administración de justicia.

"De esta manera se permite a los ciudadanos, a los investigadores, a las autoridades, poder utilizar la información para tomar decisiones para tomar decisiones, geolocalizar los puntos donde hay más frecuencias de delitos, ayudar a la población a la ciudadanía a ubicarse", señaló Sánchez.

Toda esta información estará en un solo lugar, en el portal donde habrá información referida a las denuncias que se registran en las dependencias policiales, de las cerca de 1.500 comisarías y unidades especializadas, vinculadas.

"Hay un caudal de delitos, de hechos que afectan al ciudadano día a día. Sin información, es difícil que las autoridades puedan tomar buenas decisiones. Según los últimos datos, hay un 26% de peruanos de 15 años a más que ha sido víctima de un hecho delictivo", menciona Sánchez.

Las cifras de la delincuencia

- En Lima Metropolitana, los distritos que presentaron mayor porcentaje de víctimas de hechos delictivos en el periodo abril-setiembre 2018 fueron: San Juan de Miraflores (40%), Puente Piedra (35,5%), San Juan de Lurigancho (33,2%), Carabayllo (32,9%) y Villa El Salvador (32,5%).

- El 15,5% de la población víctima de delito realizó denuncia

En el periodo abril – setiembre 2018, el 26% de la población de 15 y más años fue víctima de un hecho delictivo, de los cuales el 15,5% realizó denuncia y el 84,5% no lo hizo.

- De los que no realizaron denuncia, el 31,7% indica que la principal razón para no denunciar es por considerarlo una pérdida de tiempo; 13,3% desconfía de la policía.

- En el año 2017 se registraron 2.487 muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos.

- A nivel nacional, se han presentado 2.487 muertes violentas asociadas a algún hecho delictivo doloso, lo que equivale a una tasa de homicidios de 7,8 muertos por cada 100.000 habitantes.