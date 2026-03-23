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INEI recorrerá más de 1300 viviendas en Arequipa como parte de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
INEI recorrerá más de 1300 viviendas en Arequipa como parte de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desplegará personal de campo en la región Arequipa para visitar 1,300 viviendas —de las cuales 1,120 se ubican en zonas urbanas y 180 en áreas rurales— en el marco de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), investigación de alcance nacional que se ejecuta en todo el país.

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