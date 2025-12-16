Influenza A H3N2 ya está en el Perú: los primeros casos, las medidas para evitar los contagios y el peligro que se corre en fiestas de fin de año

Ya se identificaron los dos primeros casos de influenza A H3N2 subclado K en el Perú. El viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, confirmó el lunes que se trata de dos menores de edad que residen en Lim a, por lo que las autoridaes han activado los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para evitar la propagación del virus en el país. Aclaró que los dos menores ya superaron la enfermedad y fueron dados de alta.

MIRA AQUÍ: Cómo funcionaría una Lima con solo 4 grandes distritos y qué modelos existen afuera: la propuesta a detalle

“Ambos casos ya están en sus casas y no han pasado mayor riesgo. La clave en estos momentos es proteger a los más vulnerables”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Uno de los menores fue atendido en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. (Foto: Britanie Arroyo)

Por su parte, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), explicó que la influenza A H3N2 subclado K está circulando desde agosto y se originó entre Estados Unidos y Australia y actualmente ha sido identificado en, al menos, 32 países. Indicó que, a nivel regional, Perú es uno de los primeros países en reportar casos.

Informó que uno de los menores es un bebe de un año que fue atendido en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, mientras que el segundo caso corresponde a un niño de ocho años que ingresó al Hospital Hipólito Unanue de El Agustino.

El Ministerio de Salud había declarado, el domingo 14 de diciembre, la alerta epidemiológica ante posible ingreso al Perú de enfermedades existentes en otros países, entre ellas la influenza o gripe A H3N2 subclado K, en el contexto de las próximas celebraciones por las fiestas de fin de año.

LEE AQUÍ: Crimen en el malecón y ataque en el óvalo Gutiérrez: las cifras que muestran la situación real de Miraflores

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) advirtió que durante las fiestas de fin de año ingresan al país miles de personas nacionales y extranjeros provenientes de otros países. Además, recordó que durante esas fechas se movilizan 1.3 millones de turistas nacionales a todas las regiones del país, por lo que consideró que el gran desplazamiento de personas incrementa el riesgo de diseminación de enfermedades provenientes de otros países, y que pueden alcanzar a todas las regiones, ocasionado brotes o epidemias en el país.

Por su parte, la Sociedad Peruana de Neumología indicó que existen cuatro tipos principales de virus de la influenza: A, B, C y D. Los tipos A y B causan las epidemias estacionales de influenza en personas, mientras que el tipo C provoca infecciones leves y el tipo D afecta principalmente al ganado sin causar enfermedad humana. El virus A se divide en subtipos como H1N1 y H3N2 basados en proteínas de superficie; el B se clasifica en linajes como Victoria y Yamagata

¿Qué implica la alerta epidemiológica?

La alerta epidemiológica tiene como objetivo alertar a los diferentes establecimientos de salud públicos y privados para que fortalezcan las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades, así como activar la capacidad respuesta de los servicios de salud.

La alerta epidemiológica establece que las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana, así como las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresa y Geresa), fortalezcan la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante brotes y epidemias, optimicen el diagnostico de laboratorio e intensifiquen la aplicación de dosis mediante el Esquema Nacional de Vacunación, priorizando niños menores de 5 años, personas adultas mayores y gestantes.

Entre las enfermedades existentes en otros países que menciona el Minsa están, además de la influenza A H3N2 subclado K, el sarampión y la gripe aviar de alta patogenicidad.

La situación de la influenza en el Perú

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) informó que, hasta la Semana Epidemiológica (SE) 49-2025, se registraron 4 417 casos de influenza en todo el país. Del total de casos, el 95,1% correspondió a influenza tipo A y el 4,9% a influenza tipo B. Entre los casos de influenza tipo A, el 48,3% fue identificado como influenza A H1N1, el 14,6% como influenza A H3N2 y el 37,1 % no contó con subtipificación.

La influenza tipo A fue el tipo viral predominante en la mayoría de los departamentos del país, con variaciones en la magnitud de la circulación. Los departamentos con mayor proporción de casos detectados fueron Lima (38,54%), Loreto (7,32%) y Piura (6,43%).

La vacunación a adultos mayores es prioritaria para evitar cuadros graves de la influenza. (Imagen referencial)

Asimismo, de acuerdo con el CDC, desde la semana epidemiológica 31-2025 se observó un incremento del 59,3% en la detección de casos de influenza A H3N2 en comparación con los casos de influenza A H1N1. Este aumento se presentó principalmente en la población infantil, seguido por adultos, jóvenes y adultos mayores.

PUEDES VER AQUÍ: El crimen que sacudió Miraflores: las hipótesis del crimen y la planificación al detalle del ataque

Con relación con la influenza tipo B, en el 47,8% de los casos no se logró identificar el linaje, mientras que el 52,2% correspondió al linaje Victoria.

Conoce los centros médicos en los que los ciudadanos pueden aplicarse la vacuna contra la influenza

El Ministerio de Salud inició en abril pasado la vacunación contra la influenza para hacer frente a la temporada de invierno, ya que es en la que existe mayor circulación de los virus respiratorios. Remarcó que dicha dosis forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y se administra de manera gratuita.

Dicha vacunación tiene por objetivo reducir las complicaciones graves asociadas a la influenza estacional, especialmente en las personas más vulnerables. El Minsa precisó que la vacuna se encuentra disponible de manera permanente en los centros de salud del primer nivel de atención.

En el siguiente link se puede encontrar la lista de establecimientos de salud que cuentan con disponibilidad de la vacuna contra la influenza.

REVISA AQUÍ: ATU da un giro y denuncia penalmente a choferes informales y dueños de vehículos por exposición al peligro

De acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación, la inmunización contra la influenza se inicia con la aplicación a los menores de un año con dos dosis: la primera a los 6 meses y la segunda a los 7 meses de edad. En otros grupos etarios, se administra cada año la vacuna con las cepas actualizadas, priorizando a los grupos de mayor riesgo.

La población de riesgo priorizada para recibir la vacuna son los menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, gestantes en cualquier edad gestacional, personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o cardiacas, cáncer, inmunodepresión, entre otras) y personal de salud.

La nueva variante de la influenza A H3N2 ya debe estar en el Perú, afirma médico infectólogo

Leslie Marcial Soto Arquiñigo, médico infectólogo, explicó a El Comercio que la alerta epidemiológica lanzada por el Ministerio de Salud por la influenza A H3N2 subclado K es una medida que se adopta siempre ante el aumento de casos en otros países para que las autoridades se mantengan vigilantes ante la aparición de cualquier caso, lo cual finalmente se confirmó este lunes.

Remarcó que en algunos países de Europa y Norteamérica hay bajas tasas de vacunación contra la influenza, por lo que en ciertos hospitales se llenan de pacientes afectados por dicha enfermedad. Similar situación se presenta, según dijo, con el tema del sarampión.

“Lo que ha aparecido es una variante que se ha adelantado, ya que la influenza es un virus que muta todos los años, por eso la vacuna es anual y esta variante K debe estar en la vacuna del 2026”, refirió.

Médico infectólogo Leslie Soto.

El médico infectólogo explicó que la nueva variante de la influenza A H3N2 está presente pues hay una gran movilidad de personas por estas fechas del año. Indicó que en el Perú sí existe un esquema de vacunación que incluye a la influenza, pero remarcó que falta intensificar la aplicación de dosis a las personas con comorbilidades, hipertensas y diabetes, adultos mayores.

Respecto a la cifra de 4,417 casos de influenza en el Perú en lo que va del 2025, de acuerdo con el reporte del CDC, el especialista indicó que se trata de “una cifra normal”, pero advirtió que hay un subregistro, pues un montón de casos no se reportan.

TE RECOMENDAMOS: Un mall en la playa Las Sombrillas: el proyecto que alarma a más de 15 mil vecinos por temor de quedarse sin acceso a la Costa Verde

La influenza A H3N2 subclado K presenta síntomas como fiebre alta, dolor de garganta, afonía, dolor articular muy intenso y malestar general. “Es un cuadro bastante severo de una semana y una semana de convalecencia”, refirió.

Las infecciones respiratorias aumentan en las fiestas de fin de año, advierte neumólogo José Luis Cabrera

El médico neumólogo José Luis Cabrera, presidente de la Sociedad Peruana de Neumología, indicó que la temporada de gripe en varios países de Europa empezó más temprano y más fuerte de lo habitual, y el virus que predomina es una variante del tipo A H3N2. Eso ha llevado, según dijo, a un aumento de consultas, hospitalizaciones y presión sobre los servicios de salud, sobre todo de personas mayores y con enfermedades crónicas.

Explicó que no se trata de un virus desconocido ni de una nueva pandemia, sino de una versión evolucionada del mismo tipo de la gripe H3N2 que circula desde hace décadas y que está contenida en la mayoría de las vacunas contra influenza actuales. “Los virus de la gripe cambian un poco cada cierto tiempo, lo que llamamos deriva antigénica, y eso puede hacer que los brotes sean más intensos en algunas temporadas”, afirmó.

José Luis Cabrera es presidente de la Sociedad Peruana de Neumología.

Por ello, precisó que, hasta ahora, “no hay señales de que esta variante sea más agresiva por caso individual, pero sí puede infectar a muchas personas en poco tiempo y saturar hospitales” debido a la mayor cantidad de casos, lo que produce proporcionalmente mayor número de casos graves.

Si bien el virus ha cambiado un poco, Cabrera indicó que la vacuna de esta temporada sigue ayudando a evitar cuadros graves y hospitalizaciones, especialmente en personas de riesgo. “Si la persona no se llegó a vacunar en esta temporada de invierno, sobre todo si tiene algún factor de riesgo, la vacunación lo protegerá contra complicaciones por ese virus”, aseveró.

El especialista indicó que todas las fiestas de fin de año traen consigo un aumento de infecciones respiratorias, como gripe, COVID-19, resfríos comunes, bronquiolitis, pero las personas conocen cómo reducir el riesgo de contagio.

La influenza A H3N2 no es como el COVID, afirma especialista

Ernesto Gozzer, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explicó a El Comercio que la influenza A H3N2 subclado K genera un aumento de casos de contagio, pero que no reviste mayor gravedad. Por ello, aseguró que no es de la misma magnitud del COVID, ya que no genera olas y no se necesitarán medidas más estrictas, como la cuarentena.

“No es como el COVID. No vamos a tener olas, probablemente vayamos a tener aumento de casos de influenza, que no es típico en el verano peruano, ya que es típico en el invierno nuestro y en el del hemisferio norte”, puntualizó.

Ernesto Gozzer, médico salubrista y ex jefe del Instituto Nacional de Salud (Foto: INS)

“El COVID tenía una variante y aparecía en verano, otoño, primavera y llegaba al Perú rápidamente. Esta influenza va a llegar, pero no va a causar ola, no habrá un gran aumento de casos porque la influenza es una enfermedad estacional que generalmente ocurre a fines de otoño e invierno”, agregó.

Gozzer dijo esperar que la vacuna que se aplique para la influenza esté disponible desde marzo del 2026, a fin de adelantarse a la temporada del otoño e invierno, ya que la influenza A H3N2 subclado K “tiene un inicio precoz”.

“Normalmente los casos de influenza comienzan a crecer a partir de junio y alcanza su pico entre julio y agosto. Entonces, es posible que empiece entre marzo y abril”, afirmó.