De acuerdo con información del portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 17 de los 24 departamentos del país han invertido menos del 50% en acciones para “la practica de actividades físicas , deportivas y recreativas” en lo que va del 2024. El avance promedio del presupuesto destinado a este rubro es del 43% .

Cabe mencionar que del total de departamentos a nivel nacional, solo 8 han invertido más del 50%, mientras que otros 13 invirtieron menos del 40%. Todo esto, teniendo en cuenta que ya estamos en el séptimo mes del año.

En resumen, la inversión hecha a nivel nacional en actividades físicas, deportivas y recreativas es de 774 millones de soles hasta el momento. Esta categoría presupuestal implica tanto campañas de difusión, promoción e incentivo de dichas actividades, así como infraestructura, eventos deportivos, entre otros.

Radiografía de Lima

En el caso de Lima, El Comercio pudo constatar que hay un avance general del 57% ( 136 millones de soles). Uno de los distritos que más invirtió, teniendo en cuenta su presupuesto asignado a deporte, es Barranco, con el 79,6% (212 mil soles). No obstante, uno de los que más recursos ha destinado, más allá del porcentaje (70%), es Surco: con 4 millones y medio de soles. Gran parte de este monto ha servido para el mejoramiento de la infraestructura deportiva del Estadio Municipal Julio Montjoy Guizado.

El caso de San Borja es similar. El municipio distrital ya ejecutó más de 3 millones de soles (69,3%) en favor de acciones y medidas que buscan fomentar la actividad física y deportiva en sus vecinos. En tanto, bajo esta misma premisa, la comuna de Magdalena ya presenta un avance del 63,20% en el uso de su presupuesto destinado a dicho sector: 739.330 soles.

Otros distritos son Miraflores y La Molina, con un avance del 47,8% (399.045 soles) y 49,3% (409.241 soles), respectivamente. Según el portal de MEF, en todas estas jurisdicciones se ha utilizado dicho presupuesto para el “desarrollo de campañas de masificación deportiva”.

En el caso de San Isidro, si bien en el municipio no existe una partida presupuestal destinada al incremento de “la practica de actividades físicas, deportivas y recreativas”, El Comercio pudo observar que en el marco de otras “acciones presupuestarias” se tiene proyectado invertir 220 mil soles en infraestructura deportiva y recreativa: expediente técnico y creación de la practica deportiva de natación en el complejo deportivo municipal.

¿En qué se ha invertido?

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, indicó a El Comercio que durante su gestión se viene mejorando y recuperando infraestructura deportiva que no había sido restaurada en varios años, así como construyendo nuevos espacios para que puedan ser ocupados por los vecinos y gente de otros distritos que deseen realizar la practica de alguna actividad física.

“Actualmente en el año y medio de gestión estamos invirtiendo más de 10 millones de soles, casi seis corresponden al nuevo coliseo Montjoy, que lo vamos a inaugurar dentro de 30 días. Tiene cancha de vóley, básquet, tribunas, y una piscina semiolímpica temperada”, detalló.

Asimismo, dijo que se han renovado distintas losas deportivas ubicadas en diferentes zonas del distrito, como las Dunas, Santa Rosa, Los Viñedos, Rodrigo Franco, Mateo Pumacahua, entre otras. Dijo también que se ha renovado un skatepark y un circuito de BMX que, según precisó, estaban muy deteriorados.

Además, comentó que se vienen promoviendo otros deporte como el karate, el taekwondo y el skate. “Cualquier municipio tiene como función primordial, así como arreglamos pistas, arreglamos parques, mantener no solo en valor la infraestructura deportiva, sino generar mayor cantidad de infraestructura, porque eso es parte de dos funciones: entretenimiento que tiene que tener una ciudad y la función de salud para sus habitantes”, agregó.

A su turno, Emilia Espichán, gerente de Educación, Salud y Deporte (e) de la Municipalidad de Barranco, señaló que un baluarte para la practica deportiva en el distrito ha ha sido y sigue siendo el Estadio Luis Gálvez Chipoco, principalmente para el desarrollo del atletismo. Sin embargo, aquí también se vienen desarrollando varios talleres deportivos dirigidos tanto a la comunidad local como de distritos aledaños.

“Definitivamente nos enfocamos bastante en el tema de atletismo, en un 40%, porque justamente al estadio Luis Chipoco llegan muchos grupos a desarrollar cualquiera de estas disciplinas deportivas atléticas. Al fútbol dedicamos un 20%, al vóley igual un 20% y un 20% al ajedrez. Pero también dentro de los talleres hay karate, taekwondo y más. Incluso, en el Chipoco se ofrecen escuelas deportivas de rugby, aikido, capoeira, break dance, algunos cursos de defensa personal, marinera, entre otros”, resaltó.

Espichán añadió que también cuentan con talleres deportivos en otras sedes como la del Centro Comunal, dirigidos a niños, jóvenes y adultos mayores. A esto se suma los torneos inter escolares que vienen realizando desde el año pasado y el próximo mejoramiento de la piscina del estadio Luis Gálvez Chipoco. “El deporte en un adulto mayor es súper importante porque los mantiene activos y en los niños les vas enseñando a orientar toda su adrenalina en cosas que realmente les hace bien y que los compromete a llevar una vida sana y saludable”, manifestó.

Po su parte, el municipio de San Borja indicó que ha podido invertir en la mejora y creación de distintas infraestructuras deportivas, como canchas de fútbol sintético, canchas de vóley, pista atlética, canchas de frontón, canchas de tenis y varios espacios recreativos.

Asimismo, resaltó el hecho de que el distrito cuenta con 4 polideportivos, cada uno con campos para la practica de diferentes disciplinas: Limatambo, Rosa Toro, San Juan Macías y Monterrico Norte.

“San Borja fue el primer distrito del país declarado por el Comité Olímpico Peruano, como distrito Olímpico, precisamente por la promoción y práctica de deportes olímpicos. Tenemos un Skate park en el polideportivo Limatambo, dónde están las canchas de fútbol recién inauguradas con la pista atlética renovada”, destacó la comuna.

En el caso de San Isidro, la actual gestión municipal detalló a El Comercio que ha dispuesto para el 2024, la ejecución de S/1,2 millones para el desarrollo de disciplinas deportivas. De esta cifra, S/ 833 mil están destinados para la renovación de los equipos del gimnasio municipal después de 12 años.

Asimismo, se tiene previsto el mejoramiento y la rehabilitación del Complejo Deportivo Municipal San Isidro, polideportivo ubicado en la cuadra 15 de la Av. Pérez Araníbar, que cuenta en la actualidad con campos de fulbito, tenis, frontón, multiuso, una pista atlética y un gimnasio, disponibles de lunes a domingo, de 06:00 a.m. hasta las 22:00 p.m.

Por otro lado, la municipalidad precisó se tiene previsto la construcción de un segundo polideportivo de siete pisos en la zona de Corpac, de más de 1.800 m2, con miras a ejecutarse en el 2025, para lo cual se ha dispuesto una primera inversión de S/ 500 mil aproximadamente para este año a fin de elaborar el perfil y el expediente técnico.

“En el ámbito de la difusión del deporte, el municipio sanisidrino está organizando y promoviendo talleres de invierno en fútbol masculino y femenino, tenis, vóley, básquet, atletismo, box, artes marciales, entre otras disciplinas, en su Complejo Deportivo Municipal”, sostuvo.

Algunos departamentos emblema

En el caso de Junín , uno de los departamentos con más atletas profesionales y amateur, ha invertido hasta el momento 58% de su presupuesto en deporte (casi 25 millones de soles) . La provincia que más destinó ha sido Yauli (75%), con 14 millones y medio de soles. Le siguen Jauja (59%) con un millón 100 mil, Huancayo (57%) con 823 mil y Tarma (21%) con 233 mil soles.

En el caso de Yauli, entre las acciones que más se han desarrollado están la construcción de mini complejos deportivos, la creación y mejoramiento de estadios municipales en algunos distritos, el mejoramiento de campos deportivos multifuncionales y la renovación de campos deportivos.

Respecto a Jauja, se han construido y rehabilitado complejos deportivos, techado campos múltiples y desarrollado campañas de masificación deportiva. Esto último también se han llevado a cabo en Huancayo, además de la creación y el mejoramiento de servicios de recreación y deportivos, el mejoramiento de estadios municipales y la construcción de campos deportivos.

Por otro lado, en el departamento de Ayacucho, sede de los Juegos Bolivarianos 2024 , que se realizarán del 6 al 15 de diciembre en el 2024, el avance en inversión en actividades físicas y deportivas hasta el momento es del 27,1%. Es decir, se han utilizado poco más de 2 millones y medio de soles . La provincia con más presupuesto desplegado ha sido Huanta (65,4%), con 133.622 soles. Le siguen Huamanga y Lucanas, con un avance del 34% y 32%, respectivamente.

Entre las principales acciones llevadas a cabo se encuentran: creación de losas multiusos, construcción de coberturas para instalaciones deportivas, mejoramiento de estadio municipal, mejoramiento de losas deportivas, construcción de cerco perimétrico en estadio municipal, reparación de campo deportivo y desarrollo de campañas de masificación deportiva.

¿Por qué y cómo invertir en deporte?

Diómedes García, docente de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte USIL, explicó a El Comercio que una de las consecuencias de la pandemia y el encierro en casa debido a la cuarentena fue que muchas personas, en especial niños y adultos mayores, estuvieron limitados en cuanto a la realización de actividades físicas y deportivas al aire libre. Este escenario motivó la aparición de plataformas online donde un grupo de personas ofrecían este servicio como personal trainers.

“En el caso de los niños hubo una merma con relación a su motricidad; en el caso de los adultos mayores se sumaron temas que vienen asociados a la pérdida de tono muscular y otras circunstancias propias del sedentarismo. Com contraparte, el ciclismo tuvo un auge porque. Muchas personas en el mundo empezaron a desplazarse en bicicleta y se crearon muchísimos grupos de ciclismo. Esto permitía de cierta forma afrontar el estrés emocional”, detalló.

García precisó que en nuestro caso, el entre rector del deporte es el Instituto Peruano del Deporte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Ley del Deporte establece más agentes o componentes que integran el sistema deportivo nacional, es decir, más protagonistas, desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales, hasta una institución educativa.

“Creo que allí hay un poco de desidia entre algunos componentes que integran el sistema. Hay un tema de responsabilidad. En el caso del gobierno local también tiene que sumarse, tiene que ponerse la mano al corazón y contribuir a la actividad física en los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También debo decir que hay muchas municipalidades que sí abren espacios para realizar la actividad física y deportiva, que tiene que ver con el desplazamiento y el desgaste calórico”, precisó.

En tanto, García hizo hincapié en la demanda de espacios para que las personas puedan hacer actividad física. Subrayó que Lima está creciendo ya no hacia los lados, sino hacia arriba, lo que implica que no haya muchos espacios disponibles. A esto se suma el hecho de que algunos parques se mantienen cerrados bajo el argumento de que se va a maltratar o que la gente no sabe cuidar.

“Se trata de generar esos espacios para que la gente pueda moverse, pero allí hay que sumarle la conciencia cívica, la conciencia colectiva, que la persona que hace uso del espacio no lo destruya, sino se sume a conservarla. Al fin y al cabo ese espacio se mantiene con el impuesto de todos. La verdad es que no tenemos muchos espacios. Incluso para el ciclismo, la la red de ciclovías es un poco limitada”, indicó.

El experto afirmó que no existe la infraestructura ni las condiciones necesarias para la practica de varias disciplinas deportivas, salvo el fútbol, el vóley, el básquet, la natación en algunos casos, y uno que otro deporte más. “Los deportes olímpicos son 30. Por ejemplo, el tiro con arco. Es difícil hallar un lugar donde te puedan enseñar este deporte. Atender todas las disciplinas es bien complicado y limitante. Mayormente los municipios manejan losas deportivas múltiples, que permiten hacer voleibol futbito y básquetbol”, explicó.

Teniendo en cuenta esta realidad, García espera que la política de expansión de desarrollo del deporte no se quede solo en el papel, sino que los diferentes actores ejecuten medidas para avanzar en la búsqueda de crear mayores espacios para que los niños, niñas, adolescentes y adultos puedan sentirse libres de practicar cualquier actividad deportiva en un ambiente seguro y con las medidas de seguridad pertinentes.