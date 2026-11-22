Tras el sismo de 6,7 grados ocurrido la noche del viernes 20 de noviembre, cuyo epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la región Junín, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 374 zonas críticas en laderas expuestas a fuertes sacudimientos, donde podrían reactivarse deslizamientos, caídas de rocas y derrumbes.

El sismo ocurrió a las 7:09 p.m., con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la región de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A partir del mapa de aceleraciones elaborado por dicha entidad, el Ingemmet cruzó su inventario de zonas críticas con el área donde el suelo registró aceleraciones de entre 20 y 50 cm/s², equivalentes a entre el 2 % y el 5 % de la gravedad.

Lima concentra la mayor cantidad de zonas críticas expuestas, con 192, seguida de Áncash (107), Huánuco (36), Junín (22), Pasco (15) y Callao (2). En conjunto, Lima y Áncash reúnen el 80% del total.

Respecto al sismo en Junín, Indeci informó que, hasta el momento, se han reportado 15 heridos. Foto: Gobierno Regional de Junín.

El análisis preliminar indica que el 66% de estas zonas, es decir, 247, se ubica en áreas de peligro alto o muy alto. Asimismo, 153 zonas críticas tienen al menos una institución educativa cercana y 50 registran establecimientos de salud en sus alrededores.

El Ingemmet compartió con El Comercio el detalle de cada zona crítica. En Lima Metropolitana, el distrito que concentra más puntos expuestos es San Juan de Lurigancho, con el cerro San Cristóbal, la urbanización 15 de Enero, La Rinconada, el Penal Castro Castro, la quebrada Santa María, Nuevo Jerusalén, la Asociación Miraflores, Saúl Cantoral, la Asociación Juan Valde Sandoval y los asentamientos humanos San Hilarión, Juan Pablo II, Ampliación San Fernando, Mariscal Cáceres y Nuevo Amanecer. También figuran las agrupaciones familiares San Martín de Porres, El Bosque, Unidos al Desarrollo y Hacienda El Queirolo.

Luego se encuentra Lurigancho, con la Asociación Los Jazmines, Los Jardines de Viques, Valle El Triunfo, el Anexo 8 de Jicamarca, San Antonio, Huampaní Alto y los asentamientos humanos Santa María, Santa Isabel, Los Portales de Basilio Auqui y Alto Perú.

También está Carabayllo, con Virgen de Fátima, la quebrada Progreso, Punchauca, el cerro Amauta y los asentamientos humanos Los Ángeles de Carabayllo y Nueva Unión. En Villa María del Triunfo se encuentran las quebradas Progreso y Rinconada, así como los asentamientos humanos Fujimori, José Gálvez y 12 de Junio. Por su parte, Comas registra puntos expuestos en Collique, el cerro Sinaí, el Proyecto Integral 2000 y los asentamientos humanos Ampliación La Merced y Cristo Rey.

Sismo de magnitud 6,7 en Junín dejó 128 inmuebles afectados.

Otros de los distritos con zonas expuestas son Cieneguilla, en Tambo Nuevo y la quebrada Río Seco; Santa Anita, en la Asociación Virgen de las Nieves y el asentamiento humano (A.H.) Nocheto; El Agustino, en el cerro El Agustino y el A.H. Catalina Huanca; Ate, en el A.H. Horacio Zeballos y la Asociación Nueva Generación; San Juan de Miraflores, en El Mirador y La Nueva Rinconada; Santiago de Surco, en Villa Los Ángeles y el A.H. Diente de Oro; e Independencia, en los sectores Ermitaño e Independencia.

Con un solo punto identificado figuran Lurín, en La Pampa Mamay; Chorrillos, en el cerro Morro Solar; Magdalena del Mar, en los Acantilados de la Costa Verde; San Martín de Porres, en el A.H. Víctor Raúl Haya; y el Rímac, en Flor de Amancaes.

El Ingemmet enfatizó que la temporada de lluvias puede agravar las condiciones de inestabilidad de las laderas.

Reporte de daños

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) compartió con este Diario el balance actualizado del sismo en Junín. Julio Gálvez, director de la Dirección Desconcentrada del Indeci en dicha región, informó que, hasta el cierre de esta edición, se habían reportado 128 viviendas afectadas, cuatro estructuras destruidas y 15 personas heridas.

El sismo ocurrió a las 7:09 p.m., con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la región de Junín y una profundidad de 129 kilómetros. Foto: Andina.

“Es probable que estas cifras sigan incrementándose conforme continuemos con el monitoreo, sobre todo en la localidad de San Pedro de Cajas. Es por ello que hemos desplegado un equipo a la zona”, agregó.

Precisó que, de los 15 heridos, 13 están hospitalizados. Tres se encuentran en el hospital Félix Mayorca Soto, en Tarma; otros tres, en el Hospital Regional de Chanchamayo; y siete, en el Hospital de Apoyo Pichanaki.

“Como Indeci, estamos realizando acciones de asistencia. Vamos a distribuir kits de ayuda alimentaria para las personas afectadas. Un equipo del gobierno regional también ya se está desplazando para poder atender”, mencionó.