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Resumen

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Esta es la rampa que será cerrada para permitir la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: Antonio Melgarejo/El Comercio)
Esta es la rampa que será cerrada para permitir la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: Antonio Melgarejo/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

Los trabajos de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao avanzan, específicamente en el Cercado de la capital, por lo que se ha previsto un nuevo cierre para permitir la implementación de la denominada Estación Central de dicha red de transporte masivo.