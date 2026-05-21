Los trabajos de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao avanzan, específicamente en el Cercado de la capital, por lo que se ha previsto un nuevo cierre para permitir la implementación de la denominada Estación Central de dicha red de transporte masivo.

Se trata del cierre de la rampa de descenso que conecta el Paseo de los Héroes Navales con la parte subterránea de la plaza Grau y la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes. Se restringirá la circulación vehicular en el sentido de norte a sur desde el miércoles 20 de mayo a partir de las 11 de la noche.

Los trabajos durarán 21 días calendario y se ejecutarán a doble turno continuo para culminar en el plazo previsto. En ese periodo se realizará la excavación del túnel de 180 metros que interconectará la Estación Central de la Línea 2 con el Metropolitano.

El cierre de la rampa de acceso a la Vía Expresa será por 21 días.

Cabe recordar que la empresa a cargo de la construcción de la Línea 2 y la ATU ya habían planeado en diciembre del 2024 el cierre por 30 días de la rampa que a partir del miércoles 20 de mayo se restringirá el paso, pero luego dieron marcha atrás en un contexto del alto nivel de congestión vehicular que se registraba en Lima por las obras viales que se desarrollaban en ese momento y ante la llegada de la temporada navideña, en la que se incrementa el desplazamiento de vehículos.

La construcción de la Línea 2 también ha contemplado el cierre de una parte de la avenida Garcilaso de la Vega, conocida como Av. Wilson, y Paseo Colón, pero ya se ha abierto de manera parcial algunos tramos.

El Paseo Colón fue cerrado de manera parcial para permitir los trabajos de la Línea 2.

El plan de desvío vehicular

Carlos Peña, director de Infraestructura de la ATU, explicó a El Comercio que el cierre de la rampa de acceso a la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes se da como medida de seguridad, a fin de evitar cualquier incidente durante los trabajos de construcción de la infraestructura que interconectará las estaciones centrales de la Línea 2 del Metro de Lima y del Metropolitano.

“Ese pasadizo va por debajo de la Estación Central y para construirlo se requiere cerrar una rampa de acceso a la Vía Expresa, ya que el método constructivo implica que no se puede tener la carga y el peso de los vehículos pasando por esa zona, porque podría generar algún derrumbe que afecte el avance de la obra”, afirmó el funcionario.

Pidió a los conductores a tratar de evitar transitar por los alrededores de la zona del cierre, pero remarcó que muchas personas se trasladan al Palacio de Justicia, el Centro Cívico o los locales de la Av. Grau, por lo que las unidades vehiculares deben tomar el plan de desvío, que implica utilizar los tres carriles de la Av. Paseo de la República en el sentido norte a sur, bordear la plaza Grau, y dirigirse por la rampa de ingreso a la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes.

Este es el plan de desvío vehicular ante el cierre de la rampa que pasa por debajo de la plaza Grau. (Foto: Línea 2 del Metro de Lima)

Peña explicó que se trata del último cierre que implica la restricción vehicular en esa zona del Cercado de Lima y que se ya tiene un avance de construcción de la Estación Central del 75%. “Hay un pozo de luz que se tiene que intervenir, pero son interferencias parciales que no afectan el tránsito. Este es el último hito que se debe cumplir, ya que la Estación Central (de la Línea 2) empezó entre la Av. Garcilaso de la Vega y la plaza Grau. Ya se ha llegado a hacer todas estas infraestructuras, se encuentran al 75% de avance, y ya se llegó al límite con la Estación Central del Metropolitano”, indicó.

La concesionaria gestiona el despliegue policial en la zona de la intervención, mientras que la ATU colocará personal en las avenidas España, 9 de Diciembre, 28 de Julio y Garcilaso de la Vega, así como en la plaza Grau, para orientar a los conductores en los primeros días en los que se avizora que habrá congestión, pero que luego irá normalizándose, señaló Peña.

La Línea 2 conectará 10 distritos

La Línea 2 conectará de manera directa a diez distritos (Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y Callao) y de forma indirecta a otros tres mediante un recorrido subterráneo de aproximadamente 35 kilómetros.

Cuando se concluya la obra, se proyecta reducir los tiempos de viaje de más de dos horas a alrededor de 45 minutos entre Ate y el Callao. La Línea 2 tendrá 27 estaciones, además de las 8 correspondientes al Ramal de la Línea 4.

Línea 2 del Metro de Lima. (Foto: Andina)

La Etapa 1A del primer metro subterráneo del Perú funciona actualmente a lo largo de 5 kilómetros en los distritos de Ate y Santa Anita y desde el inicio de sus operaciones, en diciembre de 2023, ya ha movilizado a más de 38 millones de usuarios, con un promedio de 70 mil pasajeros por día.

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La Línea 2 transportará a más de un millón de usuarios al día, beneficiando a 2.5 millones de personas a lo largo de 35 kilómetros (Línea 2 + Ramal Línea 4) y se conectará con el Metropolitano, la Línea 1 y futuras líneas del sistema de Metro.