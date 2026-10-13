Iniciativa permite a personas con discapacidad recibir terapias a través de intervenciones comunitarias.
Iniciativa permite a personas con discapacidad recibir terapias a través de intervenciones comunitarias.
Por Redacción EC

De los 34 millones de peruanos, un 4.7% presenta algún tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual, mental, orgánica o múltiple. Alrededor de 100 mil están entre 5 y 17 años y el 40% vive en situación de pobreza multidimensional.

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